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АНАЛІТИКА

Національна нафтова корпорація Лівії відновлює експорт нафти

 

Національна нафтова корпорація Лівії (National Oil Corporation, NOC) відновлює експорт нафти після форс-мажору та зміни голови компанії, йдеться у повідомлені прес-служби NOC.

«Зараз триває підготовка до експорту нафти після зняття форс-мажору на терміналах та нафтових родовищах», - йдеться у прес-релізі.

Зокрема, до терміналу Зувейтина 20 липня має прибути танкер для відвантаження одного мільйона барелів нафти, ще один танкер прибуде до терміналу Седра у період 19-20 липня, повідомила NOC.

«Два танкери прибудуть до терміналу Рас-Лануф 20-21 липня, також на цей період намічено відвантаження 600 тисяч барелів нафти в порту Брега на один танкер. Ці заходи було вжито для відновлення виробництва», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, уряд національної єдності Лівії заявив минулого четверга про зміну багаторічного голови Національної нафтової корпорації Мустафи Санали. За словами Санали, зміна керівництва відбулася під загрозою зброї. Він заявив, що не має наміру передавати управління компанією призначеному новому керівнику.

Лівійська національна нафтова корпорація (National Oil Corporation, NOC) у квітні оголосила про зупинення роботи на великих родовищах Шарара та Ель-Філь. Форс-мажор також діяв із квітня по 13 липня у нафтоналивних портах Брега та Зувейтина.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Лівія
 

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