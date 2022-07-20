Фінансові новини
- |
- 20.07.22
- |
- 14:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Національна нафтова корпорація Лівії відновлює експорт нафти
11:39 20.07.2022 |
Національна нафтова корпорація Лівії (National Oil Corporation, NOC) відновлює експорт нафти після форс-мажору та зміни голови компанії, йдеться у повідомлені прес-служби NOC.
«Зараз триває підготовка до експорту нафти після зняття форс-мажору на терміналах та нафтових родовищах», - йдеться у прес-релізі.
Зокрема, до терміналу Зувейтина 20 липня має прибути танкер для відвантаження одного мільйона барелів нафти, ще один танкер прибуде до терміналу Седра у період 19-20 липня, повідомила NOC.
«Два танкери прибудуть до терміналу Рас-Лануф 20-21 липня, також на цей період намічено відвантаження 600 тисяч барелів нафти в порту Брега на один танкер. Ці заходи було вжито для відновлення виробництва», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, уряд національної єдності Лівії заявив минулого четверга про зміну багаторічного голови Національної нафтової корпорації Мустафи Санали. За словами Санали, зміна керівництва відбулася під загрозою зброї. Він заявив, що не має наміру передавати управління компанією призначеному новому керівнику.
Лівійська національна нафтова корпорація (National Oil Corporation, NOC) у квітні оголосила про зупинення роботи на великих родовищах Шарара та Ель-Філь. Форс-мажор також діяв із квітня по 13 липня у нафтоналивних портах Брега та Зувейтина.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна попросить про відстрочення платежів за євробондами на два роки – постанова
|Призначення керівника САП: найцікавіше ще попереду
|Нічим платити за газ. «Нафтогаз» просить у Кабміну «субсидію» на 150 млрд гривень
|Виплати України за єврооблігаціями можуть відкласти на два роки - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Внимание: в Киевской области пропали люди, просим помочь в поисках "Найди близких"
У РУБРИЦІ
|США та союзники обговорюють навчання українських військових пілотів
|На тлі протестів: у Шрі-Ланці парламент обрав нового президента
|Настрої інвесторів найпесимістичніші після кризи 2008 року – Bank of America
|Туреччина планує відмовитись від долара у платежах за російські енергоносії – Bloomberg
|Національна нафтова корпорація Лівії відновлює експорт нафти
|Експерти з питань Східної Європи вимагають термінового постачання Києву важкого озброєння
Бізнес
|Ігри зі Steam скоро можна буде запускати на бортових комп'ютерах Tesla
|Virgin Galactic побудує завод зі складання космічних кораблів в Аризоні
|Ціни на біткоін-майнери обвалилися до дворічного мінімуму
|Топова відеокарта Intel нового покоління за потужністю може зрівнятися лише з GeForce RTX 3060 Ti
|Кроссовер Honda CR-V увеличился в размерах и получил внешность в стиле Ridgeline
|TSMC могла бы улучшить характеристики 2-нм техпроцесса, но вышло бы слишком дорого
|Учёные создали графеновое «тату», которое позволит долго и скрыто отслеживать артериальное давление