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АНАЛІТИКА

США успішно випробували прототип системи ППО на базі «Залізного купола»

США успішно випробували прототип системи ППО на базі «Залізного купола»

 

Міноборони Ізраїлю повідомило, що підрозділи Морської піхоти ЗС США провели успішні випробування прототипу системи протиповітряної оборони (ППО) на базі ізраїльського комплексу "Залізний купол".

Система ППО "Залізний купол" створена ізраїльською компанією Rafael для захисту від некерованих ракет дальністю від 4 до 70 км. Система знаходиться на озброєнні Армії оборони Ізраїлю з 2011 року. Вона активно застосовується, зокрема, для перехоплення ракет, які радикали із сектора Газа запускають ізраїльською територією.

Випробування перспективної протиповітряної системи середнього радіусу дії проходили на полігоні Уайт-Сендс у штаті Нью-Мексико. Декілька навчальних мішеней у вигляді крилатих ракет, запущених одночасно в різних напрямках і з різних траєкторій, було успішно вражено в ході випробувань.

Система MRIC (Medium-Range Intercept Capability, засіб ураження середньої дальності), що випробовується, поєднує компоненти виробництва США та Ізраїлю. Це американські радіолокаційні станції для наземних повітряних цілей G/ATOR та системи бойового управління CAC2S та ізраїльські протиракети «Тамір» від системи «Залізний купол».

Це випробування довело, що ракета-перехоплювач "Тамір" від "Залізного купола" та пов'язані з нею наземні компоненти можуть бути швидко та ефективно інтегровані в будь-яку оборонну архітектуру та успішно перехоплювати різні повітряні загрози у складних умовах. Ми з нетерпінням чекаємо на подальші партнерські проекти з ЗС США в галузі протиповітряної та протиракетної оборони.
Глава Ізраїльської організації протиракетної оборони при Міноборони країни Моше Патель
За матеріалами: ixbt.com
Ключові теги: Ізраїль, США
 

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