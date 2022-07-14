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Президент Италии не принял отставку премьера Драги
22:17 14.07.2022 |
Президент Италии Серджо Матарелла отказался принимать отставку премьер-министра Марио Драги.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Драги прибыл в Квиринальский дворец, резиденцию президента Италии, чтобы представить заявление об отставке.
"Президент Республики не принял отставку и предложил президенту Рады явиться в парламент для обсуждения, чтобы оценить ситуацию, которая возникла по результатам сессии, состоявшейся сегодня в Сенате Республики", - говорится в сообщении пресс-службы Матареллы.
По данным итальянского телеканала Rai, упомянутое заседание парламента состоится в следующую среду (20 июля), где Драги доложит о "политической ситуации".
Как сообщалось, коалиционное правительство Драги оказалось на грани распада после того, как "Движение 5 звезд" отказалось голосовать за важный указ о финансовой помощи тысячам семей и компаний.
Популистская партия, одержавшая победу на всеобщих выборах 2018 года, сейчас переживает не лучшие времена: ее рейтинг существенно просел, а руководство расколото из-за войны в Украине.
Так, в июне из "Движения 5 звезд" вышел министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в знак протеста против решения партии не поддержать резолюцию о помощи Украине.
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