Фінансові новини
- |
- 14.07.22
- |
- 19:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Байден склоняет премьера Израиля к поставкам вооружения Украине, - СМИ
17:42 14.07.2022 |
Президент США Джо Байден во время своего визита в Израиль попросил премьер-министра Яира Лапида расширить военную помощь Украине и предоставить вооружение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Walla.
По данным журналистов, США и Израиль не могут дойти согласия в вопросе поставок оборонительного оружия Украине. Ранее Вашингтон неоднократно обращался к Иерусалиму, но получал отказ.
В частности, речь идет о поставках Германией противотанковых ракет, которые производятся по израильской технологии и лицензии.
В СМИ напомнили, что за день до визита американского президента Израиль передал Украине партию касок и бронежилетов. Однако данная амуниция не обладает достаточной степенью защиты и не предназначена для боевых действий.
Напомним, что Байден впервые с начала президентства отправился в турне по странам Ближнего Востока. СМИ заявляют, что одной из задач лидера США станет поиск советского оружия для Украины.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ответ на вымогательство. Зачем Ахметов уничтожил свою медиа-империю
ТОП-НОВИНИ
|Данилов о реестре олигархов: он уже готов
|Портнова выпустили из Украины в июне, в ГПСУ не говорят на каких основаниях, - «Схемы»
|Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии предоставить 1 млрд евро первого транша нового макрофина для Украины
|Международный арбитраж признал свою юрисдикцию в споре по инциденту в Керченском проливе
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Немецкая компания уже починила 30 БМП, которые могут обменять на оружие для Украины
|Залужный и Резников обсудили с послом США систему учета и прозрачности военной помощи
|Президент Шри-Ланки бежал в Сингапур. Он сообщил имейлом о своей отставке
|Байден склоняет премьера Израиля к поставкам вооружения Украине, - СМИ
|Латвия законом запретила импорт российского газа с 2023 года
|Сербия отказалась присоединиться к новым санкциям ЕС против Ирана
Бізнес
|В Германии создали автомобильный электродвигатель с масляным охлаждением — его сложно перегреть даже при жёсткой эксплуатации
|Великобритания запретила компаниям платить выкуп вымогателям
|BMW начала продавать подогрев сидений по подписке — всего за $18 в месяц
|Twitter подала в суд на Илона Маска, чтобы заставить его купить соцсеть за $44 млрд
|Искусственный интеллект будет проверять корректность цитат в Википедии
|Возвращение A380. Самые большие самолеты вновь востребованы
|Власти Тайваня поддержали расширение местных производителей чипов в Европу