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АНАЛІТИКА

Правительство Италии оказалось на грани распада из-за отказа популистов голосовать в парламенте

 

Коалиционное правительство премьер-министра Италии Марио Драги оказалось на грани распада после того, как "Движение 5 звезд" отказалось голосовать за важный указ о финансовой помощи тысячам семей и компаний.

Об этом пишет Ansa, сообщает "Европейская правда"

Руководство "Движения 5 звезд" во главе с бывшим премьер-министром Джузеппе Конте собралось в среду, чтобы решить, оставаться ли в коалиции - непосредственно перед голосованием в четверг по так называемому "указу о помощи", предусматривающему выделение миллиардов семьям и компаниям на борьбу с последствиями энергетического кризиса и инфляции

Вечером Конте объявил, что его партия не будет участвовать в голосовании. Отказ может повлечь за собой серьезный кризис, поскольку партия является одной из важнейших в правящей коалиции.

Драги неоднократно заявлял, что правительству не будет работать, если "Движение 5 звезд" покинуло правящее большинство.

Кроме того, правая партия "Лига", также входящая в коалицию, скорее всего, не поддержит Драги, если партия Конте уйдет.

На прошлой неделе Конте передал Драги перечень требований для дальнейшего пребывания партии в коалиции.

Ранее Конте обвинил Драги в попытке изгнать "Движение 5 звезд" из коалиции из-за отказа части партии поддержать предоставление Украине оружия - этот вопрос расколол политическую силу.

Напомним, сенат Италии в конце июня большинством голосов одобрил резолюцию с призывом продолжить помощь Украине в ее войне с Россией, отклонив попытки руководства одной из коалиционных партий - "Движения 5 Звезд" - прекратить предоставлять Киеву оружие. После голосования, как сообщалось, из "Движения 5 звезд" вышел министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Ди Майо перед тем обвинил лидера "Движения 5 звезд" Конте в подрыве усилий правительства по поддержке Украины и ослаблению позиций Рима в Европейском Союзе.

"Движение пяти звезд" до сих пор было крупнейшей политической силой в парламенте после того, как партия набрала 33% голосов на национальных выборах 2018 года. Однако с этого времени поддержка партии существенно снизилась. Последние опросы общественного мнения свидетельствуют о поддержке избирателей всего в 13%.

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Ключові теги: Італія
 

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