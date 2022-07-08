Фінансові новини
- |
- 08.07.22
- |
- 02:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польша получила современную британскую систему ПВО Sky Sabre
19:20 07.07.2022 |
Польша получила от Великобритании современную систему противовоздушной обороны Sky Sabre.
Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет "Европейская правда".
"Британская система противовоздушной обороны Sky Sabre уже находится в нашей стране, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства Польши. Это результат наших крепких отношений с Великобританией и свидетельство нашей общей заботы о безопасности восточного фланга", - говорится в сообщении.
Накануне польский министр также сообщил, что в Польшу уже на этой неделе прибудет танковое подразделение из Британии в рамках мер усиления восточного фланга НАТО.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Еврокомиссия официально пригласила Украину присоединиться к «таможенному безвизу»
ТОП-НОВИНИ
|Европарламент одобрил 1 млрд евро макрофина для Украины
|Борис Джонсон заявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании
|Зеленский приказал отменить запрет по перемещению военнообязанных
|Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ответ на шаг Москвы: Казахстан хочет транспортировать нефть в Европу в обход РФ
|Протесты в Каракалпакстане подавлены. Что это было и как они повлияют на весь регион
|США вводят новые санкции против Ирана, направленные на экспорт нефти в Азию
|Глава МВФ не исключает возможности глобальной рецессии в 2023 году
|В Китае создали ИИ для оценки лояльности членов Компартии
|Польша получила современную британскую систему ПВО Sky Sabre
Бізнес
|Представлен Xiaomi 12S Ultra — флагман за $900 с камерой Leica на огромном 1-дюймовом сенсоре
|В США испытали первые перовскитные солнечные элементы, способные работать 30 лет без замены
|В НБУ предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники рассылают посылки «Новой почтой»
|В DS намерены избавиться от всех экранов в будущих моделях
|Самые производительные Android-смартфоны. В рейтинге AnTuTu появился новичок не на Qualcomm Snapdragon 8 Gen1
|Samsung запустила Gaming Hub — сборник облачных игровых сервисов для смарт-телевизоров
|Украинский борщ внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО