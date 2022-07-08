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АНАЛІТИКА

Польша получила современную британскую систему ПВО Sky Sabre

Польша получила современную британскую систему ПВО Sky SabreПольша получила от Великобритании современную систему противовоздушной обороны Sky Sabre.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет "Европейская правда".

"Британская система противовоздушной обороны Sky Sabre уже находится в нашей стране, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства Польши. Это результат наших крепких отношений с Великобританией и свидетельство нашей общей заботы о безопасности восточного фланга", - говорится в сообщении.

Накануне польский министр также сообщил, что в Польшу уже на этой неделе прибудет танковое подразделение из Британии в рамках мер усиления восточного фланга НАТО.
 

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