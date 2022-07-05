Попытка лишить Каракалпакстан автономии: что за этим стоит?

Национальный флаг Каракалпакстана

Попытка властей Узбекистана внести изменения в конституцию страны, предусматривающие отмену автономии республики Каракалпакстан, привела к массовым кровопролитным протестам. На их фоне власти приняли решение сохранить статьи о суверенитете этого региона и праве народа Каракалпакстана на отделение от Узбекистана. Что происходит в автономной республике и как оценивают ситуацию эксперты?

Когда начались протесты

Массовые протесты в автономной республике Каракалпакстан, входящей в состав Узбекистана, начались 1 июня 2022 года - после того, как стало известно о внесенных в законопроект поправках в конституцию, касающихся отмены автономии республики. Самая многочисленная демонстрация прошла в столице Каракалпакстана - Нукусе. Радио "Озотлик" (узбекская редакция "Радио Свобода") со ссылкой на видео с протестов, выложенных в соцсетях, сообщало о десятках тысяч участников. Митинги также прошли в других городах республики - Чимбае и Муйнаке.

Позже в тот же день "Радио Аззатык" (казахстанская редакция "Радио Свобода") со ссылкой на руководителя движения "Алга, Каракалпакстан" Амана Сагибуллаева сообщило, что протесты стали еще более массовыми после того, как был задержан активист Даулетмурат Тажимуратов, призывающий 5 июля выйти на мирную акцию протеста против намеченных властями поправок в конституцию. (По некоторым данным, позже на фоне протестов активиста отпустили). В аккаунтах жителей Каракалпакстана в Telegram-канале стали появляться фотографии и видео с бойцами спецназа. Во время протестов в республике начались перебои с мобильным интернетом.

Как отреагировали власти

Волнения в Каракалпакстане власти страны прокомментировали только вечером 1 июля. На официальной странице МВД Узбекистана в Telegram появилось сообщение, в котором было сказано, что "некоторые граждане Каракалпакстана, в результате неправильного толкования конституционных реформ, проводимых в республике, незапланированно устроили шествия по г.Нукус , после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию".

О столкновениях протестующих с силами правопорядка не сообщалось, говорилось лишь, что "с целью недопущения нарушения общественного порядка... были задействованы силы и средства правоохранительных органов". Позже власти Каракалпакстана сообщили о задержаниях, не уточняя число задержанных и пострадавших участников демонстраций.

2 июля волнения возобновились, начались столкновения между демонстрантами и силовиками. Власти Узбекистана сообщили о попытке митингующих захватить органы государственного управления. В совместном заявлении парламента, Совета министров и МВД Каракалпакстана говорилось о попытках "внешних сил из-за рубежа" повлиять на ситуацию в республике "путем целенаправленных информационных вбросов и искажения происходящих событий".

На фоне массовых протестов президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Нукус, где пообещал не менять статьи в конституции, касающиеся автономной республики, за исключением ст. 73 о неизменности границ территории Каракалпакстана. Он также ввел на территории автономии режим чрезвычайного положения с 3 июля до 2 августа.

Сколько людей пострадало при протестах

Нацгвардия Узбекистана 2 июля сообщила о жертвах в результате протестов как среди демонстрантов, так и среди силовиков. По данным ведомства, за медицинской помощью обратились 243 человека, в том числе четыре сотрудника правоохранительных органов. На видео, опубликованных в тот же день в Telegram-каналах "Радио Азаттык" и информационно-аналитического портала ORDA Kazakhstan, слышны звуки, похожие на взрывы и стрельбу. Журналисты сообщают о сложностях со связью с Каракалпакстаном.

Министр здравоохранения Республики Каракалпакстан Султанбек Зияев в интервью новостному сайту Daryo.uz, заявил, что больницы в Нукусе переполнены пациентами, получившими ранения во время столкновений протестующих с силами безопасности. "Тысячи раненых были госпитализированы и находятся на лечении", - цитирует его слова Daryo.uz .

Правозащитница Надежда Атаева из ассоциации "Права человека в Центральной Азии" в разговоре с DW говорит о том, что проверить информацию об убитых не "представляется возможным", хотя выложенные в пабликах соцсетей видео не оставляют сомнений в том, что "пострадавшие действительно есть".

4 июля Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что при массовых протестах в Нукусе 1 и 2 июля погибли 18 человек. ТАСС, со ссылкой на представителя ведомства, пишет, что ранения и травмы получили 243 человека, в том числе, 38 силовиков.

Какие изменения планируют внести в конституцию Узбекистана?

Всего в Основной закон Узбекистана предполагается внести около 200 изменений. Законопроект о поправках в конституцию был вынесен на общественное обсуждение 26 июля. В них, в частности, идет речь об увеличении сроков президентских полномочий с пяти до семи лет и об обнулении сроков правления действующего лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева, занявшего пост президента в 2016 году после смерти своего предшественника Ислама Каримова.

Поправки к статьям 70-75 главы XVII Конституции Узбекистана, в которых шла речь о статусе Каракалпакстана, лишали республику ее автономии, а также исключали его право выхода из состава Узбекистанана основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана.

Что говорят эксперты

Эксперт по Центральной Азии и главный редактор издания "Фергана.ру" Даниил Кислов называет попытку лишить Каракалпакстан автономии "тонким политическим ходом". По его мнению, Мирзиёев "тем самым убил двух зайцев". Во-первых, "отозвав поправки, которыми был недоволен народ, президент поднял свой собственный рейтинг", уверен главред "Фергана.ру". А, во-вторых, он создал условия для репрессий в отношении "всех зачинщиков, всех активистов, всех адвокатов, всех блогеров, всех тех, кто выступал на митинге, чтобы в будущем вопрос о каракалпакском суверенитете на долгое время был снят, потому что в Конституции он останется, но будет лишь формальным".

"Эксцессом бюрократического исполнителя" считает попытку лишить Каракалпакстан автономии политолог и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. "Не было никакой нужды сегодня вносить эти поправки, чтобы закрепить каким-то образом геополитическое положение Каракалпакстана в Узбекистане", - говорит он в разговоре с DW. Договор о вхождении Республики Каракалпакстан в состав Узбекистана, в котором было закреплено право выхода автономии из Узбекистана после проведения всеобщего референдума, был заключен в 1993 году сроком на 20 лет и истек 10 лет назад, напоминает политолог. Тогда у власти в стране находился Ислам Каримов, который, по словам Дубнова, не собирался ничего менять.

Эксперт предполагает, что инициатива добавить в новую редакцию изменения статуса Каракалпакстана исходила от кого-то из окружения Мирзиёева, - "чтобы упредить в Каракалпакстане возможность событий, происходящих в Донбассе. Но это желание подстелить соломку, чтобы не поскользнуться обернулось выстрелом в собственную ногу, поскольку в Каракалпакстане нет никаких предпосылок для возникновения угрозы сепаратизма". Именно поэтому, по мнению политолога, президент Узбекистана решил отказаться от этих поправок. "Он понял, что это была глупость", - резюмирует Аркадий Дубнов.