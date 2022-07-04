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Израильский суд отменил ограничение на въезд в страну для граждан Украины - СМИ
12:28 04.07.2022 |
Верховный суд справедливости Израиля (БАГАЦ) своим решением отменил распоряжение министра внутренних дел страны Айелет Шакед о лишении украинских граждан права на безвизовый въезд в Израиль, которое было введено после начала полномасштабной войны в Украине, сообщает издание NEWSru.co.il в воскресенье.
"Согласно решению БАГАЦа, граждане Украины смогут въезжать в Израиль на три месяца без необходимости подавать для этого особое прошение. Такая практика была введена решением главы МВД после начала войны в Украине", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что суд также обязал ответчика (Израильское государство) выплатить судебные издержки в размере 20 тыс. шекелей.
Как сообщалось, адвокатская контора Томера Варша в Израиле подала в БАГАЦ петицию против решения главы МВД Израиля Аелет Шакед ограничить количество украинских беженцев в Израиле пятью тысячами. Посольство Украины выразило поддержку петиции.
Истцы требовали от властей Израиля придерживаться межгосударственных соглашений о безвизовом въезде в Израиль граждан Украины. БАГАЦ на заседании 21 марта, учитывая то, что срок действия “схемы” приема украинских беженцев, предложенный министром внутренних дел Аелет Шакед, истекает 27 марта, и комитет по внутренним делам должен обсудить этот вопрос 23 марта принял следующее решение: Ответчики должен представить заявление о принятом решении в течение 24 часов после того, как оно будет принято, но не позднее 28 марта.
В заявлении посольства указывается на то, что суд признал наличие юридических решений относительно рассмотрения вопроса о въезде граждан Украины в Израиль. В заявлении также сообщается о том, что “министр внутренних дел Шакед и комитет Кнессета по внутренним делам “переосмыслят” текущую политику въезда и позволят въезд граждан Украины “без всяких предварительных условий”.
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