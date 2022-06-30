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Парламент Израиля проголосовал за самороспуск и утвердил дату выборов
16:39 30.06.2022 |
Израильский парламент (Кнессет) в четверг, 30 июня, проголосовал за самороспуск. Следующие парламентские выборы состоятся 1 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
Отмечается, что голосование должно было состоятся еще вчера, но коалиция и оппозиция не могли согласовать дату выборов.
Оппозиционные парламентарии требовали провести выборы 25 октября, но окончательной датой все же стало 1 ноября. Партийные списки должны быть сданы до 15 сентября.
Стоит отметить, что это будут уже пятые парламентские выборы в Израиле за неполных четыре года. Причиной этого называют развал коалиции главы правительства Нафтали Беннета и альтернативного премьера Яира Лапида.
Напомним, что вчера премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что уходит из политики и не будет баллотироваться на новых парламентских выборах.
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