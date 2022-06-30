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АНАЛІТИКА

Армия США протестировала очки дополненной реальности Microsoft

 

Вооруженные силы США завершили интенсивные испытания новых многофункциональных очков компании Microsoft. Солдаты 70-й армии в течение трёх недель носили очки, разыгрывая три 72-часовых сценария, включая движение к противнику, атаку и оборону.

По результатам отчёта об испытаниях, который будет опубликован в сентябре, станет понятно, одобрит ли Конгресс США следующий цикл испытаний стоимостью 424,2 миллиона долларов и начнутся ли закупки устройства, на которое планируется потратить ещё 21,9 миллиарда долларов. Надо отметить, в эти 22 миллиарда включена не только стоимость самих очков, но и запасные части, а также услуги техподдержки в течение 10 лет.

Очки представляют из себя «головной дисплей» по типу того, что используется лётчиками-истребителями. С технической точки зрения это сильно модифицированная версия очков HoloLens. На экран устройства, который всегда перед глазами солдата, выводится карта местности, указания командиров и другие данные (например, изображение тепловизора).
За матеріалами: ixbt.com
Ключові теги: США, Microsoft
 

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