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АНАЛІТИКА

Мировой лидер в сфере лифтов и эскалаторов уходит из РФ: продаст бизнес местному менеджменту

 

Финская KONE Corporation - мировой лидер в сфере лифтов и эскалаторов - объявила, что продаст свой бизнес в России местному менеджменту.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Соглашение купли-продажи акций с местным менеджментом подлежит утверждению соответствующими регулирующими органами в России и ожидается, что оно будет закрыто в течение четвертого квартала 2022 года. Стоимость запланированной сделки не разглашается.

После закрытия сделки бизнес будет работать самостоятельно под другим брендом. KONE согласилась поставлять запчасти в Россию на переходный период до трех месяцев после закрытия", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что ранее существенно сократили свою деятельность в РФ, временно прекратив поставки и не подписывая новые контракты "из-за военных действий России против Украины".

На долю России приходится менее 1% мировых продаж KONE, и в настоящее время в компании работает около 650 человек в России, обслуживая около 1500 клиентов.
За матеріалами: Экономическая правда
Ключові теги: Росія
 

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