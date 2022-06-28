Whirlpool продает российский бизнес турецкой Arcelik, сумма сделки в пределах 220 млн евро

Турецкая Arcelik подписала соглашение с Whirlpool EMEA S.p.A. о покупке ее российских активов - АО "Индезит Интернэшнл" и ООО "Вирлпул Рус".

Сумма сделки, как ожидается, не превысит 220 млн евро. Итоговые параметры будут зависеть от ряда факторов, выплаты планируется растянуть на десять лет, говорится в сообщении Arcelik.

По итогам сделки Arcelik получит производственные мощности в Липецке, позволяющие выпускать 2,8 млн холодильников и стиральных машин в год.

Помимо России, приобретаемые компании работают в Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Беларуси и Монголии.

Как сообщалось, в начале марта на фоне развязанной Россией полномасштабной войны против Украины Whirlpool Corp., которая производит в РФ холодильники и стиральные машины на двух заводах в Липецке, приостановила производство на этих площадках.