Продажи электроники и бытовой техники в Москве рухнули вдвое

За первую половину июня товарооборот в магазинах электроники и бытовой техники в торговых центрах Москвы год к году просел на 48%.

При этом рост средних цен замедлился. Если в марте стоимость основных позиций электроники и техники (20% товаров, которые в моменте формируют 80% выручки) была на 28% больше, чем в январе-феврале, то в июне разница составляла уже только 14%.

Снижение цен в июне относительно марта связано с тем, что покупатели стали чаще приобретать более дешевые позиции - расходные материалы и сопутствующие товары: картриджи, товары для кофемашин, посуду и прочие позиции. Руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев отметил, что на товарообороте сказалось сокращение в июне трафика магазинов электроники и бытовой техники на 26% относительно июня прошлого года. Также это связывают с общим снижением покупательской способности населения, сделанными в марте крупными покупками и дефицитом в некоторых категориях.

Продажи смартфонов в России в мае-июне упали на 30% год к году в штуках и рублях, а средняя цена за год снизилась на 1,3%, до 23,3 тыс. руб. В МТС сообщили, что продолжается переход покупателей электроники в интернет-магазины. В «МегаФоне» в мае-июне отмечают значительное снижение спроса на электронику и, наоборот, падение доли онлайн-продаж. В «Ситилинк» ожидают поставок новых брендов, в том числе китайских, с доступными ценами.

В «М.Видео-Эльдорадо» признают, что объемы российского рынка электроники в апреле-июне ниже прошлого года во всех каналах продаж.