Президент Microsoft: компания сократит бизнес в России, пока не останется «почти ничего, или вообще ничего»

Президент компании сообщил, что Microsoft постепенно будет сворачивать свой бизнес в России до тех пор, пока в регионе ничего не останется. Брэд

Смит заявил:

"Что касается России, то мы делаем свой бизнес всё уже и уже до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего, или вообще ничего".

Также Брэд Смит отметил, что в компании собираются оказать поддержку российским сотрудникам.

Напомним, в марте Microsoft приостановила продажу товаров и предоставление услуг в России, на минувших выходных российские пользователи столкнулись с проблемой загрузки официальных образов диска (файлы ISO) Windows 10 и 11. В начале июня сообщалось о планах компании уволить в России более 400 сотрудников.

