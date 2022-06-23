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АНАЛІТИКА

Президент Microsoft: компания сократит бизнес в России, пока не останется «почти ничего, или вообще ничего»

 

Президент компании сообщил, что Microsoft постепенно будет сворачивать свой бизнес в России до тех пор, пока в регионе ничего не останется. Брэд

Смит заявил:

"Что касается России, то мы делаем свой бизнес всё уже и уже до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего, или вообще ничего".

Также Брэд Смит отметил, что в компании собираются оказать поддержку российским сотрудникам.

Напомним, в марте Microsoft приостановила продажу товаров и предоставление услуг в России, на минувших выходных российские пользователи столкнулись с проблемой загрузки официальных образов диска (файлы ISO) Windows 10 и 11. В начале июня сообщалось о планах компании уволить в России более 400 сотрудников.
За матеріалами: ixbt.com
Ключові теги: Microsoft, Росія
 

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