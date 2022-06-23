Итальянский прецедент. Как неопределенность в отношении Украины обернулась политическим кризисом

Алексей Кафтан / Деловая столица

Второй человек во второй по влиятельности партии Италии расколол ее из-за недостаточной поддержки Украины.

Италия стала примером того, как недостаточная поддержка Украины может спровоцировать политический кризис. Министр иностранных дел Луиджи ди Майо (тот самый, который недавно презентовал утопический мирный план), расколол Движение 5 Звезд. Второй человек в партии, входивший в оба сформированных ею правительства в 2018-2021 годах, со скандалом ее покинул. При этом ушел ди Майо не сам. Свой Рубикон он перешел в компании еще 62 человек, из которых 11 сенаторов (при том что для формирования группы нужно 10), и, вероятно, это еще не окончательное число. Среди ренегатов пятеро из одиннадцати высших членов правительства, а также трое председателей парламентских комитетов - по политике ЕС, культуре и сельскому хозяйству. И хотя в штаб-квартире лидера Д5З и премьера в обоих упомянутых правительствах Джузеппе Конте ожидали чего-то подобного, масштаб катастрофы эти ожидания явно превзошел.

Раскол витал в воздухе довольно давно - фактически с тех пор, как нынешний премьер Марио Драги, все более решительно подбирающий осиротвешее после ухода Ангелы Меркель лидерство в ЕС, заявил в марте о поддержке Украины и бесполезности переговоров с Москвой. Ди Майо с тех пор очень сблизился с премьером, и недавнее заявление последнего о том, что Италия выступает за предоставление Украине статуса кандидата в ЕС является, так сказать, плодом их коллективного творчества.

Так вот, раскол материализовался вчера. Парламентское большинство не сумело согласовать резолюцию по внешней политике из-за позиции Д5З, чьи депутаты потребовали превентивного голосования относительно дальнейших поставок оружия Украине. Тогда же начался сбор подписей за формирование новых парламентских групп. При этом и Драги, и ди Майо были в зале заседаний, что означало одно: этот спектакль был срежиссирован премьером. Откажись Конте голосовать - и он подтвердил бы, что Ди Майо прав, обвиняя его в симпатиях к Путину и пророссийской позиции. В результате документ был согласован. Более того, вечером Д5З пришлось выйти с коммюнике, в котором партия утверждала, что не собирается выходить из правительства. Однако тогда же Ди Майо собрал пресс-конференцию, на которой заявил о своем выходе из партии и намерении создать собственную фракцию. Соцсети отреагировали хештегом "предатель" и пятилетней давности записью его выступления, в котором он гневно клеймит парламентских "тушек", использовавших партийный локомотив только для того, чтобы получить мандат.

Ближайшие дни определенно принесут углубление кризиса. Организованный ди Майо раскол политически отдаляет Д5З от повестки Драги и его внешнеполитического курса. Между тем, в парламенте грядет череда рискованных голосований - от проекта о социальной помощи и до строительства мусороперерабатывающего предприятия в Риме. Причем жертвовать ди Майо и позволять отозвать его из правительства Драгги определенно не собирается. Тем более что тот очень четко объяснил причины своего поступка: "Мы - страна Большой Семерки, и мы не можем позволить себе двусмысленности перед лицом ужасов войны в Украине и преступлений Путина: у нас нет сомнений в том, что мы на правильной стороне истории".

При этом ди Майо заявил о создании нового партийного проекта: "Нам нужно объединить лучшие навыки этой страны, потому что один не стоит, и говорить с итальянцами на языке правды, а не популизма". Это очередная шпилька в адрес "Пяти Звезд": созданные комиком Беппе Грилло и бизнесменом Джанроберто Казаледжо, они были первым успешным популистским движением в Европе. "Звезды", как водится, выступали за все хорошее, включая общедоступный интернет, и против всего плохого, включая коррупцию. Их электоральные успехи были обусловлены усталостью от институализованных партий, и этот тренд затем распространился по ЕС. Немецкая "Альтернатива для Германии" или французкое NUPES Жан-Люка Меланшона - произрастают из того же корня. И, что характерно, оба эти движения "с пониманием" привыкли относиться к России. Тем более важен итальянский прецедент.