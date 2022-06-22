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АНАЛІТИКА

Ирландия заморозила российских активов более чем на 1,7 миллиарда евро

 

Власти Ирландии заморозили активы на сумму 1,72 млн евро, связанные с российскими физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции в ответ на агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает The Irish Times со ссылкой на данные пресс-секретаря МИД страны.

По его словам, эта сумма актуальна по состоянию на прошлую пятницу.

Еще в начале апреля в документах Еврокомиссии говорилось о замороженных российских активах в Ирландии на сумму 839 млн евро.

Отмечается, что большая часть указанной суммы состоит из финансовых активов, содержащихся в фондах и различных банковских учреждениях, а не конфискации яхт, самолетов и элитного имущества олигархов.

Как отмечает издание, Центральный банк страны написал в понедельник ряд деловых и профессиональных организаций, чтобы напомнить им о роли в надзоре за финансовыми санкциями в государстве, а также об ответственности каждого ирландца за соблюдение запретов ЕС, поскольку война России против Украины продолжается.

ЕС принял шесть раундов санкций против России с начала войны в Украине, последний, направленный против российской нефти, банков и военных должностных лиц, вступил в силу в начале этого месяца.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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