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Ирландия заморозила российских активов более чем на 1,7 миллиарда евро
11:57 22.06.2022 |
Власти Ирландии заморозили активы на сумму 1,72 млн евро, связанные с российскими физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции в ответ на агрессию РФ против Украины.
Об этом сообщает The Irish Times со ссылкой на данные пресс-секретаря МИД страны.
По его словам, эта сумма актуальна по состоянию на прошлую пятницу.
Еще в начале апреля в документах Еврокомиссии говорилось о замороженных российских активах в Ирландии на сумму 839 млн евро.
Отмечается, что большая часть указанной суммы состоит из финансовых активов, содержащихся в фондах и различных банковских учреждениях, а не конфискации яхт, самолетов и элитного имущества олигархов.
Как отмечает издание, Центральный банк страны написал в понедельник ряд деловых и профессиональных организаций, чтобы напомнить им о роли в надзоре за финансовыми санкциями в государстве, а также об ответственности каждого ирландца за соблюдение запретов ЕС, поскольку война России против Украины продолжается.
ЕС принял шесть раундов санкций против России с начала войны в Украине, последний, направленный против российской нефти, банков и военных должностных лиц, вступил в силу в начале этого месяца.
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