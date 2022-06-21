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В Израиле опять будут внеочередные выборы. Нетаньяху надеется вернуться
23:39 20.06.2022 |
Лидеры правящей в Израиле коалиции Нафтали Беннет и Яир Лапид решили распустить парламент и провести внеочередные выборы - уже пятые за неполных четыре года. По итогам этих выборов во власть надеется вернуться Биньямин Нетаньяху.
Премьер-министр Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид в понедельник объявили, что на следующей неделе проведут в Кнессете голосование о роспуске парламента и новых выборах. Если это решение пройдет, пост премьера до новых выборов займет Яир Лапид.
Выборы, как полагают израильские комментаторы, могут пройти в конце октября.
Разговоры о развале пестрой правительственной коалиции ходили в Израиле уже несколько недель. Коалиция восьми партий не могла договориться по принципиальному вопросу - продлению действия документа, по которому еврейские поселения на Западном берегу живут по законам Израиля, а не Палестинской автономии.
За продление отказывались голосовать входящие в коалицию депутаты-арабы, а для премьера Нафтали Беннета и других партнеров по правительству это был принципиальный вопрос.
Теперь, как объясняет агентство Франс-пресс, после роспуска парламента статус поселений будет продлен автоматически, до формирования нового правительства.
Коалиция к тому же недавно лишилась шаткого большинства в Кнессете - из нее вышел член партии Беннета Нир Орбах, и у правительства осталось 59 голосов из 120.
Для некоторых членов правительства решение Беннета и Лапида стало сюрпризом. Как пишет со ссылкой на анонимные источники газета Times of Israel, о нем заранее не сообщили, например, министрам обороны и внутренних дел.
Коалиция из восьми партий была сформирована в Израиле всего лишь год назад. Единственной общей целью вошедших в этот союз разношерстных партий было не допустить возвращения во власть премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правоцентристской партии Ликуд.
Теперь, судя по одному из недавних опросов, 72-летний Нетаньяху и Ликуд могут завоевать на новых выборах большинство мандатов в Кнессете - правда, относительное, а не абсолютное. Сейчас у Ликуда - 29 мандатов из 120.
Биньямин Нетаньяху, которого с 2020 года судят по обвинениям в коррупции (он называет дела сфабрикованными), уверен, что вернется во власть.
"Это вечер прекрасных новостей для миллионов граждан Израиля. Каждому совершенно ясно, что это - самое провальное правительство в истории страны", - цитирует Нетаньяху агентство Рейтер.
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