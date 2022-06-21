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«Газпром» на неделю остановит поставки газа в Грецию
23:24 20.06.2022 |
Российский монополист "Газпром прекратит поставки газа в Грецию с 21 по 27 июня в связи с ежегодным плановым обслуживанием газопровода "Турецкий поток".
Об этом сообщила подконтрольная греческому государству компания DEPA Commercial, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Ожидается, что перерыв не повлияет на безопасность газоснабжения страны, поскольку он продолжает получать сжиженный природный газ, а также газ через другие трубопроводы. Кроме того, пока у страны высокие запасы газа, заявили в DEPA Commercial.
"Газпром" объявил в субботу о ремонтных работах на газопроводе "Турецкий поток" на 21-28 июня.
В заявлении компании говорится, что транспортировка газа "Турецким потоком" будет прекращена на этот период, о чем все стороны заранее договорились.
В середине июня российский концерн "Газпром" существенно сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток".
До этого, 14 июня, "Газпром" заявил, что снизит поставки Германии более чем на 40 процентов. Речь шла лишь о 100 млн кубометров в сутки - вместо обычного объема в 167 млн кубометров. В качестве причины была названа задержка с ремонтом оборудования, которым занимается немецкий концерн Siemens.
Позже было объявлено, что суточная производительность с 16 июня опустится до 67 млн кубометров. В "Газпроме" объяснили это "остановкой эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens".
Позже о сокращении объемов поставок газа из России уведомили также Чехия, Австрия, Италия и Франция.
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