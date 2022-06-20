Израиль готовится к новой волне пандемии коронавируса

Израиль находится на пороге новой волны пандемии коронавируса, заявил генеральный директор министерства здравоохранения страны, профессор Нахман Аш в воскресенье, 19 июня.

Двумя днями ранее, 17 июня, в Израиле было зарегистрировано 7000 новых случаев заражения SARS-CoV-2. По словам Аша, Минздрав Израиля фиксирует в настоящее время также рост числа пациентов с осложнениями и учащение госпитализаций. "Думаю, мы можем начать называть это новой волной", - указал он, добавив, что актуальное развитие связано с распространением варианта коронавируса "омикрон" BA.5.

Вариант коронавируса "омикрон" BA.5

BA.5 имеет аналогичные "омикрону" характеристики в плане заразности и вероятности получения осложнений. Исходя из этого, профессор Аш подчеркнул, что, по его мнению, повторного введения жестких карантинных мер пока не требуется. "Что касается превентивных мер, то "омикрон" изменил наш подход к ним. - указал он. - Даже если этот вариант (BA.5. - Ред.) очень заразный, нет необходимости вводить такие ограничения, как локдауны или нечто подобное".

Пока Минздрав Израиля не планирует возвращаться и к обязательному ношению масок в закрытых общественных помещениях и общественном транспорте, хотя и рекомендует гражданам делать это добровольно.

На данный момент в стране заражен коронавирусом 46 921 человек, недельный прирост составил 21 062 пациента. Госпитализированы 572 заболевших. Как пишет онлайн-издание newsru.co.il, 91% инфицированных, у которых были выявлены осложнения, старше 60 лет. Абсолютное большинство пациентов переносят болезнь в легкой форме.