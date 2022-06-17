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В Италии впервые провели эвтаназию парализованному пациенту
09:54 17.06.2022 |
44-летний парализованный мужчина скончался в результате ассистированного суицида в Италии в четверг, что стало первым подобным случаем в стране
Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации DW.
Федерико Карбони скончался в четверг после того, как самостоятельно принял смертельную смесь через специальный аппарат. Его семья и друзья были с ним, когда он умер.
О смерти Карбони объявила Ассоциация Луки Костини - группа кампании по эвтаназии, которая помогла ему продвигать свое дело в судах и органах здравоохранения.
44-летний бывший водитель грузовика был парализован более 10 лет назад после дорожно-транспортного происшествия.
Перед смертью мужчина сказал, что сожалеет о том, что прощается с жизнью. "Я делал все, что мог, чтобы жить лучше и максимально использовать свою инвалидность, но сейчас я на грани своих возможностей как умственно, так и физически", - сказал Карбони.
Мужчина страдал тетраплегией - параличом всех конечностей - и нуждался в круглосуточном уходе, что делало его зависимым от других и лишенным независимости. По его словам, это заставляло его чувствовать себя "дрейфующей в океане лодкой". "Теперь я наконец-то могу летать, куда захочу", - сказал он.
Хотя технически помогать кому-то покончить с собой в Италии запрещено законом, в 2019 году Конституционный суд страны принял решение, что могут быть определенные исключения, если соблюдать строгие условия.
Суд признал, что содействие лицу, испытывающему невыразимые страдания, в совершении самоубийства в отдельных случаях не является преступлением.
Этот вопрос столкнулся с жесткой оппозицией римско-католической церкви и консервативных партий.
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