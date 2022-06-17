В Италии впервые провели эвтаназию парализованному пациенту

44-летний парализованный мужчина скончался в результате ассистированного суицида в Италии в четверг, что стало первым подобным случаем в стране

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации DW.

Федерико Карбони скончался в четверг после того, как самостоятельно принял смертельную смесь через специальный аппарат. Его семья и друзья были с ним, когда он умер.

О смерти Карбони объявила Ассоциация Луки Костини - группа кампании по эвтаназии, которая помогла ему продвигать свое дело в судах и органах здравоохранения.

44-летний бывший водитель грузовика был парализован более 10 лет назад после дорожно-транспортного происшествия.

Перед смертью мужчина сказал, что сожалеет о том, что прощается с жизнью. "Я делал все, что мог, чтобы жить лучше и максимально использовать свою инвалидность, но сейчас я на грани своих возможностей как умственно, так и физически", - сказал Карбони.

Мужчина страдал тетраплегией - параличом всех конечностей - и нуждался в круглосуточном уходе, что делало его зависимым от других и лишенным независимости. По его словам, это заставляло его чувствовать себя "дрейфующей в океане лодкой". "Теперь я наконец-то могу летать, куда захочу", - сказал он.

Хотя технически помогать кому-то покончить с собой в Италии запрещено законом, в 2019 году Конституционный суд страны принял решение, что могут быть определенные исключения, если соблюдать строгие условия.

Суд признал, что содействие лицу, испытывающему невыразимые страдания, в совершении самоубийства в отдельных случаях не является преступлением.

Этот вопрос столкнулся с жесткой оппозицией римско-католической церкви и консервативных партий.