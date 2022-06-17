Израиль отменил поездки старшеклассников в Польшу, обвинив последнюю в искажении Холокоста

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид объявил об отмене образовательных поездок израильских старшеклассников в Польшу этим летом, поскольку Варшава якобы контролирует содержание учебных программ о Холокосте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Лапид заявил, что Польша якобы хочет лишить израильских детей возможности узнать сотрудничество польских граждан с нацистской Германией во время Второй мировой войны.

"Они хотели указывать, что разрешалось, а что - не разрешалось преподавать израильским детям, которые едут в Польшу, и с этим мы согласиться не можем", - заявил глава МИД Израиля в среду.

В тот же день заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский отметил, что программу образовательных поездок старшеклассников из Израиля нужно изменить "из-за систематических проблем, приводящих к укоренению ошибочных стереотипов, негативно влияющих на польско-израильские отношения".

Он добавил, что Варшава не хочет отмены образовательных поездок из Израиля, но стремится "придать им новую форму, которая улучшит отношения Польши и Израиля".

Образовательные поездки для учащихся 11 и 12 класса израильских школ в Польшу ранее организовывались каждый год и предусматривали экскурсии по бывшим нацистским концлагерям. До пандемии в них раньше участвовало до 40 тысяч израильтян; в этом году должны были уехать около семи тысяч.

Хотя Польша в годы Второй мировой войны сопротивлялась нацистской Германии, существуют свидетельства коллаборации отдельных поляков с нацистами, в частности убийства ими евреев, бежавших от преследований.

На этой почве в последние годы польско-израильские отношения ухудшились.

В 2018 году вступил в силу закон о польском Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов и штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Тогда Израиль выступил категорически против одобрения этого документа.

А уже в 2021 году президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ограничивающий процесс реституции имущества пострадавшим от Холокоста и членам их семей. Речь идет об имуществе, похищенном нацистами во время Второй мировой войны, а затем захваченном коммунистическим режимом Польши.

Израиль назвал закон "антисемитским и аморальным" и в этой связи вызвал для бессрочных консультаций поверенную в делах своего посольства в Варшаве. Также МИД Израиля отложил отъезд в Варшаву нового посла Израиля в Польше и рекомендовал польскому послу продлить отпуск в своей стране.