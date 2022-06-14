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Между Норвегией и Израилем – спор из-за маркировки товаров из оккупированного Западного Берега
09:59 13.06.2022 |
Израиль раскритиковал решение Норвегии по отдельной маркировке товаров, изготовленных в израильских поселениях на Западном Берегу реки Иордан - оккупированной Израилем территории.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на VG.
В пятницу министерша внутренних дел Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что страна будет выполнять решение Европейского суда по правам человека за 2019 год, согласно которому товары из Западного Берега будут иметь соответствующую маркировку.
"Норвежские потребители имеют право знать, производятся ли продукты, продаваемые в Норвегии, в Израиле или на оккупированной Израилем территории", - заявила Хюитфельдт.
Ранее товары из Западного Берега отмечались в Норвегии как израильские, но теперь там будет указано, что они изготовлены на территории, оккупированной Израилем. Особенно это касается вина, оливкового масла, фруктов и овощей, уточнили в норвежском МИД.
Хуитфельдт подчеркнула, что речь идет не о бойкоте Израиля, а о соблюдении требований международного права и резолюций ООН. Она напомнила, что в других странах уже действуют аналогичные решения - в частности Дании, Швеции и Финляндии.
В то же время, решение Норвегии означает сокращение географического пространства, на которое распространяется соглашение о свободной торговле между Европейской ассоциацией свободной торговли (куда входит Норвегия) и Израилем.
Министерство иностранных дел Израиля в свою очередь раскритиковало решение Норвегии и заявило, что оно "не будет способствовать израильско-палестинским отношениям и окажет негативное влияние на двусторонние отношения Израиля и Норвегии, как и уместности Норвегии в содействии отношений между Израилем и Палести".
Израиль оккупировал Западный Берег в результате Шестидневной войны 1967 года. На территории он создал израильские поселения, где по последним данным проживает около 700 тысяч человек. ООН считает эти поселения незаконными.
В то же время, Норвегия возглавляет группу стран-доноров Палестинской Автономии, куда также входят Израиль, США, ЕС, Россия и ООН. Группа собирается несколько раз в год для предоставления международной гуманитарной помощи палестинцам.
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