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Ирландия присоединилась к эксперименту с четырехдневной рабочей неделей
18:58 08.06.2022 |
В Ирландии тысячи работников приняли участие в глобальном полугодовом проекте по исследованию эффективности четырехдневной рабочей недели.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Участники эксперимента получат полную зарплату за работу четыре дня в неделю вместо пяти, при этом от них требуется выполнять тот же объем работы.
Организаторы эксперимента будут следить за производительностью работников, влиянием их нового режима на окружающую среду и гендерным равенством в приобщившихся к проекту организациях. Параллельно они определят уровень психического и физического здоровья участников.
Ирландия стала единственной страной ЕС, участвующей в глобальном эксперименте с четырехдневной рабочей неделей. Кроме нее, испытания также проходят в Австралии, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Соединенных Штатах.
Результаты эксперимента организаторы планируют обнародовать уже в 2023 году.
В марте сообщалось, что Испания может стать одной из первых стран в мире, которая опробовала четырехдневную рабочую неделю после того, как правительство согласилось начать пилотный проект для компаний, заинтересованных в идее.
А еще в прошлом году в Бельгии обсуждали возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю, поскольку правительство обсуждает более широкие реформы рынка труда.
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