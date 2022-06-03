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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Италия купила два плавучих LNG-терминала для замены российского газа

Италия купила два плавучих LNG-терминала для замены российского газа

 

Итальянский газотранспортный оператор Snam приобрел две плавучие регазификационные установки, которые станут первыми плавучими LNG-терминалами в Италии.

Об этом сообщает Maritime Executive, передают Порты Украины.

Как сообщается, Snam заплатит $350 млн за судно Golar Tundra, построенное в 2015 году, которое может работать как терминал для хранения газа и как судно для его транспортировки. Ожидается, что оно заработает в Италии весной 2023 года.

В середине мая Snam подписало соглашение о приобретении газовоза Golar Arctic, построенного в 2003 году. Стоимость сделки - $286 млн. Судно необходимо переоборудовать для работы в качестве терминала, и это продлится около двух лет.

Совокупная мощность хранения на терминалах составит более 10 млрд. кубометров, они будут расположены в Тирренском море и, возможно, в Адриатическом море.

Еще в марте правительство поручило Snam начать переговоры о поставках в страну мощностей по хранению LNG, чтобы снизить зависимость Италии от российского газа.

Италия ежегодно импортирует около 30 млрд кубометров газа из РФ, что составляет около 40% всего импорта газа и стремится диверсифицировать свои поставки энергоносителей за счет увеличения импорта СПГ из США, Катара и Мозамбика.

По словам министра экологического перехода Роберто Чинголани, для полной замены российского импорта требуется не менее трех лет. Чинголани отметил, что 20 млрд кубометров можно заменить в ближайшей и среднесрочной перспективе за счет мер, включая использование большего количества LNG.
По материалам: БізнесЦензор
 

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