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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Фотобанк Pixabay приостановил работу в России
12:46 02.06.2022 |
Банк бесплатных фотографий Pixabay полностью останавливает работу в России.
Об этом говорится в сообщении компании.
"Мы глубоко озабочены и решительно выступаем против незаконной войны России в Украине. После тщательного обсуждения мы приняли решение полностью приостановить наше обслуживание в России до последующего сообщения. Это значит, что пользователи не смогут получить доступ к Pixabay из России", - подчеркнул представитель Pixabay.
В компании подчеркнули, что это будет иметь большое влияние на российских пользователей, в том числе тех, кто не поддерживает войну, но Pixabay убежден в правильности своего решения продемонстрировать таким образом поддержку Украине и украинскому народу.
Как сообщалось, накануне сервис для графического дизайна Canva также объявил, что идет с российского рынка и отключил доступ пользователям из РФ.
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