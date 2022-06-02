Фотобанк Pixabay приостановил работу в России

Банк бесплатных фотографий Pixabay полностью останавливает работу в России.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Мы глубоко озабочены и решительно выступаем против незаконной войны России в Украине. После тщательного обсуждения мы приняли решение полностью приостановить наше обслуживание в России до последующего сообщения. Это значит, что пользователи не смогут получить доступ к Pixabay из России", - подчеркнул представитель Pixabay.

В компании подчеркнули, что это будет иметь большое влияние на российских пользователей, в том числе тех, кто не поддерживает войну, но Pixabay убежден в правильности своего решения продемонстрировать таким образом поддержку Украине и украинскому народу.

Как сообщалось, накануне сервис для графического дизайна Canva также объявил, что идет с российского рынка и отключил доступ пользователям из РФ.