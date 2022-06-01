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Сервис графического дизайна Canva полностью уходит из России
12:36 01.06.2022 |
Сервис графического дизайна Canva объявил, что блокирует доступ к Canva в России в обозримом будущем и полностью выходит из РФ.
Об этом говорится в заявлении компании от 1 июня.
"Мы твердо поддерживаем Украину, поддерживаем мир и свободу.
Как и миллиарды людей во всем мире, мы в шоке, когда наблюдаем, как продолжаются военные преступления и погибли тысячи невинных людей, поскольку Россия продолжает свою незаконную войну в Украине. Как мы говорили в начале марта, мы резко выступаем против продолжающихся актов агрессии российского правительства, и мы стремимся отстаивать мир и безопасность повсюду, поэтому мы блокируем доступ к Canva в России в обозримом будущем.
Поскольку эта несправедливая война близится к своему 100-му дню, я хотел предоставить больше контекста относительно этого решения и работы, которую мы делаем с февраля для поддержки Украины", - заявил сооснователь компании Клифф Обрехт.
В Canva добавляют, что когда впервые узнали о непровоцированном вторжении РФ в Украину, сосредоточились на том, чтобы оказать помощь и поддержку пострадавшим напрямую - включая свою команду и их семьи, украинских коллег, "а также миллионы людей, которые были вынуждены покинуть свои дома".
Также Canva открыла доступ к шаблонам, помогающим освещать события о войне.
По словам представителей компании, их активно использовали в России, но "в условиях продолжающегося жесткого контроля российского правительства над протестами и активизмом, мы понимаем, что ситуация изменилась, и наша реакция должна измениться вместе с ней".
"Хотя на ранних этапах войны было место для голосов и протестов, российское правительство сейчас закрыло подавляющее большинство каналов связи, делая невозможным выражать свое несогласие. Тем, кто все же находит обходные пути или выступает в оппозиции к правительству, сейчас грозят ужасные обвинения и сроки за высказывание.
С начала войны мы консультировались и работали с теми, кто больше всего пострадал: от тех, кто убегает от конфликта на местах, до организаций цифровых прав и наших украинских и российских членов команды. Совсем недавно, во время разговора с украинским правительством, чтобы лучше понять текущие изменения в войне, стало очевидным уменьшение влияния нашей платформы на Россию. Наша цель всегда заключалась в том, чтобы эффективно поддержать Украину и ответить так, чтобы она могла помочь прекратить войну, поэтому мы сегодня полностью выходим из России", - добавили в компании.
"Мы уверенно верим, что каждый везде должен иметь недвусмысленное право на мир и безопасность. Мы поддерживаем Украину и всегда будем отстаивать то, что считаем правильным", - резюмировали в Canva.
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