Финансовые новости
- |
- 23.05.22
- |
- 17:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Илон Маск идёт в политику, чтобы не дать воук-вирусу помешать человечеству достичь Марса
16:09 23.05.2022 |
Илон Маск заявил в Twitter, что он становится политически активным, чтобы не дать «вирусу пробуждения» (воук-вирусу) помешать человечеству достичь Марса.
В апреле Илон Маск прокомментировал отток подписчиков Netflix в первом квартале 2022 года, заявив, что воук-вирус, поразивший Netflix, привёл к тому, что большая часть контента стала несмотрибельной. Воук (от англ. woke - «проснувшийся») - термин, обозначающий усиленное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой, половой справедливости, либеральными движениями, феминизмом и ЛГБТ-активизмом.
Маск сделал это замечание, отвечая на вопросы пользователя Twitter о более раннем твите миллиардера. В среду Маск разместил на платформе сообщение о том, что «политические атаки» на него «резко обострятся в ближайшие месяцы».
«Просто любопытно... какова ваша мотивация стать политически активным? Зачем делать себя мишенью? - спросил пользователь Twitter. - Вы пытаетесь отправить человечество на Марс и предупредить общественность об опасности ИИ. Зачем саботировать эти важные цели, ввязываясь в политические споры? Стоит ли оно того?».
В ответ Маск написал: «Если его не остановить, воук-вирус уничтожит цивилизацию, и человечество никогда не достигнет Марса». За последний месяц Маск несколько раз упоминал воук-вирус. В среду он назвал Йельский университет «эпицентром воук-вируса, пытающегося уничтожить цивилизацию».
Маск также раскритиковал Демократическую партию в твиттере в среду, назвав её «партией разделения и ненависти». В том же твите он удвоил свою решимость голосовать за республиканцев на этих выборах - через несколько дней после того, как он впервые заявил об этом во время технической конференции.
Комментарии Маска прозвучали после скандальной статьи Insider, в которой подробно описывалось, как его аэрокосмическая фирма SpaceX заплатила стюардессе 250 000 долларов за урегулирование иска о сексуальных домогательствах против миллиардера.
Сразу после обвинения в сексуальных домогательствах Илон Маск объявил о создании «хардкорного судебного отдела».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Оптимизация или диверсия? Зачем депутаты хотят оставить Минобороны без разведки
ТОП-НОВОСТИ
|Moody's понизило рейтинг Украины до «Caa3» с негативным прогнозом
|Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 23 августа
|Байден подписал пакет помощи Украине на $40 млрд
|Нацбанк Украины отменил ограничение курса продажи валюты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Расширение НАТО: откажется ли теперь и Австрия от нейтралитета?
|Илон Маск идёт в политику, чтобы не дать воук-вирусу помешать человечеству достичь Марса
|Банки Германии начинают обмен гривен на евро
|Заявление Байдена о Тайване не означает изменения политики США - Белый дом
|Байден готов применить военную силу в случае нападения Китая на Тайвань
|Почему Россия - это новое фашистское государство. Мнение Тимоти Снайдера - историка, автора книг о фашизме и тоталитаризме
Это интересно
|Windows 11 стала доступна для установки на все совместимые устройства
|Космический корабль Boeing Starliner с манекеном «Ракетчица Рози» отправился к МКС
|С помощью дипфейка можно выдать себя за другого человека в банке
|Tesla исключили из индекса S&P 500 ESG из-за проблем с автопилотом и дискриминацией
|Военные США заключили два контракта на создание ядерных ракетных двигателей — испытания в космосе запланированы на 2027 год
|Mastercard запустит систему оплаты по улыбке или взмаху руки
|Электрокар Bentley разгонится до «сотни» за 1,5 секунды