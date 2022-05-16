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Хорватия одобрила переход на евро
08:42 16.05.2022 |
Хорватский парламент принял законопроект о присоединении к единой европейской валюте. Таким образом, уже в следующем году Хорватия станет двадцатой страной еврозоны.
Как передает "Европейская правда" со ссылкой на aktuality, за переход на евро отдало голоса 117 депутатов при 13 голосах против.
Противники введения евро отмечали, что сейчас не самое лучшее время для такого перехода, поскольку этот шаг приведет к росту нищеты.
В свою очередь правительство Хорватии уверено, что введение евро станет положительным шагом для страны. Там утверждают, что это позволит устранить валютные риски, снизить процентные ставки, повысить кредитный рейтинг страны и привлечь больше инвестиций.
Согласно закону, Хорватия станет перечислять цены на товары в обеих валютах уже с 5 сентября. Параллельное сосуществование хорватской и европейской валют будет длиться весь год.
Напомним, президент Хорватии Зоран Миланович является наиболее пророссийским лидером государства-члена ЕС.
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