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Премьер Италии сомневается, что оплата за газ в рублях станет нарушением режима санкций
08:29 12.05.2022 |
Марио Драги утверждает, что по меньшей мере одна немецкая компания уже начала оплату за российский газ в рублях.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Премьер-министр Италии уверен, что российский ультиматум не приведет к перебоям в поставках газа в Европу.
Несмотря на то, что Еврокомиссия уже заявила, что оплата в рублях за российский газ является нарушением санационного режима ЕС, Драги убежден, что официального решения по этому приводу еще нет, а соответственно это "серая зона" без официального решения по этому поводу.
"Нет официального сообщения о том, что означает нарушение санкций, никто никогда ничего не говорил о том, нарушают ли санкции рублевые платежи или нет, как эти выплаты организованы, поэтому здесь такая серая зона", - утверждает он.
Более того, по словам Драги, у него есть информация, что один из крупнейших немецких импортеров газа уже начал расчеты в рублях. Впрочем, названия компании итальянский премьер не назвал.
"На самом деле большинство импортеров газа уже открыли себе счета в рублях", - добавил он.
Напомним, Италия является одной из наиболее зависимых от российского газа стран ЕС. По результатам в прошлом году доля российского газа там составила 40%.
В последнее время Италия начала срочно искать альтернативных поставщиков газа.
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