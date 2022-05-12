Премьер Италии сомневается, что оплата за газ в рублях станет нарушением режима санкций

Марио Драги утверждает, что по меньшей мере одна немецкая компания уже начала оплату за российский газ в рублях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Италии уверен, что российский ультиматум не приведет к перебоям в поставках газа в Европу.

Несмотря на то, что Еврокомиссия уже заявила, что оплата в рублях за российский газ является нарушением санационного режима ЕС, Драги убежден, что официального решения по этому приводу еще нет, а соответственно это "серая зона" без официального решения по этому поводу.

"Нет официального сообщения о том, что означает нарушение санкций, никто никогда ничего не говорил о том, нарушают ли санкции рублевые платежи или нет, как эти выплаты организованы, поэтому здесь такая серая зона", - утверждает он.

Более того, по словам Драги, у него есть информация, что один из крупнейших немецких импортеров газа уже начал расчеты в рублях. Впрочем, названия компании итальянский премьер не назвал.

"На самом деле большинство импортеров газа уже открыли себе счета в рублях", - добавил он.

Напомним, Италия является одной из наиболее зависимых от российского газа стран ЕС. По результатам в прошлом году доля российского газа там составила 40%.

В последнее время Италия начала срочно искать альтернативных поставщиков газа.