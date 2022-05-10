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Греция в обход санкций помогает сохранить России экспорт нефти на довоенном уровне - Die Welt
12:05 09.05.2022 |
Греция помогла сохранить России экспорт нефти на довоенном уровне, несмотря на санкции, согласно которым европейские порты официально закрыты для российских судов.
Об этом пишет Die Welt, сообщает "Европейская правда".
8 апреля ЕС объявил о пятом пакете санкций и решил, что 2873 кораблям российского торгового флота больше не разрешено заходить в европейские порты.
"Спустя четыре недели о строгом толковании санкционного режима не может быть и речи: в частности, нефтяные сделки российских энергетических транснациональных корпораций "Роснефть" и "Лукойл" продолжают совершенно беспрепятственно оформляться через европейские порты", - говорится в статье.
Данные лондонского судоходного реестра Lloyd's List показывают, что с момента начала войны 24 февраля из страны ежедневно вывозилось около 4,5 млн баррелей сырой нефти на сумму около $509 млн.
Таким образом, экспорт нефти из Москвы остался на довоенном уровне и во многом благодаря Греции. В то время как многие европейские и американские дилеры, нефтяные компании и судоходные компании прекратили все контакты с операторами российского флота, греческие судовладельцы продолжают расширять свой бизнес в России.
В конце апреля греческий супертанкер "Nissos Rhenia" принял на борт российскую нефть марки Urals в порту Роттердама и отправился в Сингапур, сообщает Lloyd's. Все больше и больше танкерных маршрутов направляются в Индию, Китай и Южную Корею. Фрахтовые ставки на нефтяные танкеры уже выросли на 230% из-за войны на Украине.
Соответственно, выигрывает Греция, крупнейший в мире оператор флота. По данным Lloyd's, в течение апреля с берегов российских нефтяных портов Приморска, Новороссийска, Усть-Луги и Санкт-Петербурга сошло 190 танкеров, 76 из них шли под греческим флагом. Таким образом, греки увеличили свою долю в транспортировке российской нефти втрое по сравнению с предыдущим годом.
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