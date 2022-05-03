Финансовые новости
- |
- 03.05.22
- |
- 17:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Премьер Италии раскритиковал телеканал за скандальное интервью с Лавровым
08:17 03.05.2022 |
Премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал телепрограмму канала Rete4, в которой 1 мая в течение 40 минут выступал глава МИД России Сергей Лавров. Программа была заявлена как интервью, однако на самом деле это был сеанс политической агитации, заявил Драги вечером в понедельник, 2 мая, отвечая на вопрос об этом. По его словам, в отличие от России в Италии существует свобода прессы и слова. "Однако стоит задаться вопросом, приемлемо ли приглашать кого-либо на интервью и при этом не реагировать на его высказывания? Это не было (журналистским. - Ред.) достижением. От этого возникают очень странные ощущения", - сказал Драги.
Ранее с резкой критикой этой программы выступили другие итальянские политики. Глава итальянских социал-демократов и бывший премьер-министр страны Энрико Летта назвал ее "пропастью". В то же время медиаконцерн Mediaset, которому принадлежит Rete4, выступил в защиту программы и решения пригласить Лаврова. "Он является вторым номером в РФ. Интервью с главой российского МИД является документом современной истории", - сказал гендиректор Мауро Криппа.
Российская военная пропаганда на итальянском телевидении
Выступая на итальянском телевидении, Лавров повторил основные тезисы российской военной пропаганды о войне против Украины. Одно из его высказываний вызвало международный скандал. Главе российской дипломатии предложили объяснить, как связаны обвинения РФ в нацизме в адрес Украины с тем, что украинский президент Владимир Зеленский является евреем. Лавров заявил в ответ: "Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят".
С осуждением высказываний Лаврова выступил Израиль. Глава израильского внешнеполитического ведомства Яир Лапид заявил, что высказывания его российского коллеги "не только непростительны и возмутительны - они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста". По словам Лапида, обвинения самих евреев в антисемитизме - это "самый низменный уровень расизма".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Россия проигрывает Балтику: что изменит вступление в НАТО Финляндии и Швеции
ТОП-НОВОСТИ
|В «Prozorro.Продаже» объявили земельных аукционов на 1,44 миллиарда
|Ленд-лиз и $33 млрд для Украины. Чем ответит Москва
|США не видят угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на риторику Кремля
|Конгресс США окончательно одобрил закон о ленд-лизе для Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Координаційний центр I-Dolina вже більше місяця надає волонтерську допомогу ЗСУ та постраждалим від війни
В РУБРИКЕ
|Будапешт назвал фейком слова Данилова о том, что Путин предупредил Венгрию о войне
|«Сбыта нет». Беларуские НПЗ после потери украинского рынка оказались на грани коллапса
|Скандал по поводу слов Лаврова: МИД России обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима в Киеве»
|Великобритания на протяжении ближайших недель планирует прислать в Украину противокорабельные ракеты Brimstone – Джонсон
|Правительство Германии решилось предоставить Украине гаубицы Panzerhaubitzen 2000 - СМИ
|Путин вводит контрсанкции: запрет на экспорт сырья в пользу находящихся под санкциями лиц
Это интересно
|Amazon использует данные динамика Echo для таргетированной рекламы
|BMW и Audi отказываются от перевозки автомобилей по железной дороге через Россию
|Правительство США расследует попытку взлома подводного кабеля у берегов Гавайев
|Google разрешила удалять из поиска адреса, электронную почту, телефоны и пароли
|Пользователи Google Play Store смогут узнавать, какие данные собирают приложения и зачем
|Dell представила модули CAMM, которые могут стать новым отраслевым стандартом
|Илон Маск считает, что в Twitter нужно внедрить сквозное шифрование