Финансовые новости
- |
- 21.04.22
- |
- 23:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Итальянская ENI подписала соглашение с Конго для замены российского газа
22:55 21.04.2022 |
Итальянская энергетическая компания ENI подписала соглашение с Республикой Конго об увеличении добычи и поставках природного газа в Италию в рамках европейских шагов по уменьшению зависимости от российских энергоносителей.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.
Соглашение, подписанное в четверг, является дополнением к последним соглашениям по увеличению производства и поставок из Алжира и Анголы.
Сейчас Италия получает около 38% своего природного газа из России и уже подписала соглашения о замене примерно половины.
Новое соглашение, подписанное в Конго, предусматривает новый проект по сжиженному природному газу, который, как ожидается, будет запущен в следующем году с мощностью до 4,5 миллиарда кубометров в год для экспорта.
ENI заявила, что также согласилась поддержать проекты устойчивой энергетики в этой центральноафриканской стране.
Как сообщалось, Италия договорилась с Анголой об увеличении поставок газа. Это соглашение должно позволить как можно быстрее ограничить закупки российского газа.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада продлила действие военного положения в Украине до 25 мая
|Министры финансов стран G7 объявили о помощи Украине более чем в $24 миллиарда
|Оружие страха. Зачем Путин уничтожает Мариуполь и грозит атомной бомбой
|Конец переговорам с Путиным? Почему Украине придется победить на поле боя
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Пентагон раскрыл детали вооружения из нового пакета помощи Украине на $800 млн
|ВВС США разработали беспилотник, похожий на Switchblade, специально для нужд Украины
|Итальянская ENI подписала соглашение с Конго для замены российского газа
|ЕС ввел санкции против «повара Путина» Пригожина и украинского бизнесмена Курченко
|Великобритания подняла пошлины на торговлю с РФ и расширила эмбарго
|Байден объявил о выделении еще 800 млн долларов на военную помощь Украине
|Стали известны имена еще четырех россиян, которые из-за санкций потеряют «золотые паспорта» Кипра
Это интересно
|SAP сворачивает облачные операции в России и собирается прекратить поддержку своего ПО
|Audi представила 5,5-метровый минивэн urbansphere
|Intel объявила о готовности к массовому производству квантовых процессоров на кремниевых кубитах
|Учёные нашли способ заряжать кардиостимуляторы и другие импланты с помощью ультразвука
|В Telegram появился перевод сообщений: все уведомления каналов на украинском имеют кнопку перевода
|Совет директоров Twitter ввёл защитные меры от враждебного поглощения сроком на один год
|Adobe, Microsoft и Intel разработают стандарт подтверждения подлинности видео и фото