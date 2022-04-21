Итальянская ENI подписала соглашение с Конго для замены российского газа

Итальянская энергетическая компания ENI подписала соглашение с Республикой Конго об увеличении добычи и поставках природного газа в Италию в рамках европейских шагов по уменьшению зависимости от российских энергоносителей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Соглашение, подписанное в четверг, является дополнением к последним соглашениям по увеличению производства и поставок из Алжира и Анголы.

Сейчас Италия получает около 38% своего природного газа из России и уже подписала соглашения о замене примерно половины.

Новое соглашение, подписанное в Конго, предусматривает новый проект по сжиженному природному газу, который, как ожидается, будет запущен в следующем году с мощностью до 4,5 миллиарда кубометров в год для экспорта.

ENI заявила, что также согласилась поддержать проекты устойчивой энергетики в этой центральноафриканской стране.

Как сообщалось, Италия договорилась с Анголой об увеличении поставок газа. Это соглашение должно позволить как можно быстрее ограничить закупки российского газа.