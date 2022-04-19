Финансовые новости
- |
- 19.04.22
- |
- 14:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Греция арестовала российский нефтяной танкер в рамках санкций ЕС
12:18 19.04.2022 |
Греческая береговая охрана заблокировала российский нефтяной танкер во время движения к месту назначения после того, как во вторник он был перехвачен у берегов острова Эвбея.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kathimerini.
Представители береговой охраны сказали, что приказ об аресте корабля был издан органом по борьбе с отмыванием денег в соответствии с инструкциями по санкциям, введенным против России Европейским Союзом из-за ее вторжения в Украину.
Согласно источникам, танкер "Пегас" под российским флагом направлялся в Пелопоннес, чтобы переместить свой груз нефти на другое судно, но из-за неблагоприятных погодных условий отошел в безопасную бухту у приморского города Каристос на юге Эвбеи, где его перехватили.
На борту судна находятся 19 членов экипажа.
В береговой охране утверждают, что арестовано само судно, но не его нефтяной груз.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дополнительных выходных на Пасху и майские не будет из-за военного положения – Гоструда
|Медведчук обратился к президентам РФ и Украины с просьбой о его обмене на защитников и жителей Мариуполя
|Новые сигналы от Лукашенко: как Беларусь пытается избежать ответственности за войну
|Пропаганда дала трещину: Когда путин начнет травить жителей Курска и Брянска
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Индия хочет заменить Украину на рынке пшеницы. Война дала ее зерну второй шанс
|Песков сообщил об отсутствии реакции в Кремле на обращение Медведчука по его обмену на тех, кто находится в Мариуполе
|Треть сербов считают оправданной войну РФ против Украины, более 40% – неоправданной
|ЕС принял директиву, позволяющую снизить НДС на ряд товаров, в том числе и на солнечные панели
|Греция арестовала российский нефтяной танкер в рамках санкций ЕС
|США собираются арестовать яхту российского олигарха Керимова на Фиджи
Это интересно
|Известный китайский производитель ушёл из России. Ещё недавно Lifan был лидером по продажам
|Приложение российського Альфа-Банка удалили из App Store
|Google отключила возможность платежей из России
|Украинцев предупредили о новой кибератаке, направленной на похищение данных
|Китай стал лидером в производстве дисплеев, обогнав Корею в 2021 году
|Учёные создали солнечные панели, которые даже ночью вырабатывают заметные объёмы энергии
|Продажи оборудования для производства полупроводников в 2021 году взлетели на 44 % — больше других закупился Китай