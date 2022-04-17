Италия с воскресенья в рамках санкций ЕС закрывает порты для судов из РФ - СМИ

Власти Италии решили с воскресенья закрыть доступ к портам страны для судов из России, сообщает в субботу телеканал TGcom24 со ссылкой на документы, утвержденные управлением итальянских портовых служб.

Запрет будет касаться и российских судов, которые после 24 февраля 2022 года стали ходить под флагом других стран. Грузовым судам РФ, которые в настоящее время находятся в Италии, власти предписывают выйти в море, как только они завершат текущие операции.

Об аналогичных мерах в портах Румынии с 17 апреля заявил также официальный Бухарест, сообщают СМИ. Исключение будет сделано для судов, которым требуется аварийная остановка.

ЕС ранее в апреле ввел очередной пакет санкций, предписывающий, в частности, закрыть порты для судов из России. При этом предусматриваются исключения для перевозки ряда товаров, к примеру, энергоносителей, продукции АПК.

