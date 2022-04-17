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Италия с воскресенья в рамках санкций ЕС закрывает порты для судов из РФ - СМИ
11:43 17.04.2022 |
Власти Италии решили с воскресенья закрыть доступ к портам страны для судов из России, сообщает в субботу телеканал TGcom24 со ссылкой на документы, утвержденные управлением итальянских портовых служб.
Запрет будет касаться и российских судов, которые после 24 февраля 2022 года стали ходить под флагом других стран. Грузовым судам РФ, которые в настоящее время находятся в Италии, власти предписывают выйти в море, как только они завершат текущие операции.
Об аналогичных мерах в портах Румынии с 17 апреля заявил также официальный Бухарест, сообщают СМИ. Исключение будет сделано для судов, которым требуется аварийная остановка.
ЕС ранее в апреле ввел очередной пакет санкций, предписывающий, в частности, закрыть порты для судов из России. При этом предусматриваются исключения для перевозки ряда товаров, к примеру, энергоносителей, продукции АПК.
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