В Греции хотят ускорить разведку месторождений газа

Греция ускорит разведку месторождений газа, чтобы сократить зависимость от российского газа, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис во время посещения во вторник компании по управлению углеводородными ресурсами Греции Hellenic Hydrocarbon Resources Management (HHRM S.A.).

"Мы объявляем об ускорении разведки месторождений природного газа, которого, возможно, - мы не говорим, что это точно, - достаточно. Предварительные исследования показали, что могут быть значительные запасы как на континентальной части страны, так и в море", - сказал Мицотакис.

Он заявил, что прояснить картину существования возможных месторождений природного газа в Греции надо к концу 2023 года.

"Уменьшение нашей зависимости от российского природного газа и поиск альтернативных решений для ископаемого топлива, как природный газ, которые обеспечат, с одной стороны, энергетическую достаточность, а с другой - дадут постоянные и лучшие источники энергии для всех, являются единственным путем сегодня. Я хочу подчеркнуть, что это ни в коем случае не отдаляет нас от долгосрочной цели снижения выбросов СО2", - сказал Мицотакис.

По его словам, необходим политический реализм, который приведет к поставленной цели уменьшить на 55% выбросы углекислого газа к 2030 году.

"Мы должны увеличить поставки газа из альтернативных источников, посредством СПГ, посредством газопроводов, как газопровод EastMed, который вновь в повестке с коллегами из Кипра и Израиля. Мы должны увеличить возможности хранения СПГ. Третье - мы должны решить, будет ли Греция в этом новом энергетическом ландшафте только местом хранения и транзита природного газа, или она станет и страной-производителем", - сказал премьер.