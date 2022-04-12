Финансовые новости
- |
- 12.04.22
- |
- 12:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Италия арестовала виллу, связанную с российским олигархом Мазепиным и его сыном – СМИ
08:27 12.04.2022 |
Итальянские власти арестовали виллу Rocky Ram на Сардинии, связанную с 23-летним российским гонщиком "Формулы-1" Никитой Мазепиным и его отцом, миллиардером Дмитрием Мазепиным, гендиректором "Уралхима".
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в полиции.
Обща стоимость конфискованного имущества составляет около 105 миллионов евро. Вилла расположена на севере острова Сардиния.
Мазепин, уволенный в марте из принадлежащей США команды Формулы-1 "Haas", был включен в санкционный список ЕС вместе со своим отцом Дмитрием, которого считают членом ближайшего окружения президента России Путина.
За последние недели итальянская полиция конфисковала виллы и яхты на сумму более 900 миллионов евро у богатых россиян, которые были внесены в санкционные списки ЕС после начала российского вторжения в Украину.
Наиболее ценным активом, изъятым на данный момент, является суперяхта миллиардера Андрея Мельниченко стоимостью около 530 миллионов евро, которая была арестована в порту Триеста.
3 апреля итальянская полиция конфисковала яхту стоимостью 3 миллиона евро, которая, по словам чиновников, принадлежит россиянину, внесенному в санкционные списки.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США и Британия проверяют информацию о применении россиянами химического оружия в Мариуполе
|Всемирный банк ждет падения ВВП Украины в 2022г на 45,1% и роста бедности в 11 раз
|Евросоюз передал Киеву опросник для получения статуса кандидата
|Трещина в Кремле. Почему Путину понадобилось ускорить войну
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Nokia объявила об уходе из России
|Нацбанки Украины и Польши договорились сотрудничать в условиях войны
|Япония ввела санкции в отношении 398 физлиц и 28 организаций РФ - японский МИД
|Италия арестовала виллу, связанную с российским олигархом Мазепиным и его сыном – СМИ
|Оружие - главное, что нужно Украине сейчас: итоги Совета ЕС
|Война РФ против Украины снизит темпы роста мировой торговли почти вдвое, - прогноз ВТО
Это интересно
|Microsoft захватила домены, использовавшиеся APT28 для атак на Украину
|Тайвань поэтапно откажется от транспорта с ДВС к 2040 году
|Acer решила остановить свою деятельность в России
|В будущем Tesla выпустит роботизированные такси, а пикапы и роботов начнёт производить в 2023 году
|Microsoft рассказала, как повысит безопасность Windows 11 — чипы Pluton, автоблокировка драйверов с уязвимостями и другое
|НБУ назвал 4 самых распространенных вида мошенничества, которые появились во время войны
|Миллиардер Баффет стал крупнейшим акционером производителя компьютеров HP