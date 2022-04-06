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В Греции проходит 24-часовая забастовка против роста цен
11:06 06.04.2022 |
В Греции началась всеобщая забастовка в знак протеста против повышения цен, наблюдаемого в последние месяцы. Протестная акция в среду, 6 апреля, будет продолжаться 24 часа и проходит под лозунгом "Зарплаты не хватает для оплаты счетов". К проведению забастовки призвали два профсоюзных объединения ADEDY и GSEE, в которых состоят в общей сложности 2,5 миллиона госслужащих и работников частного сектора.
Больше всего ограничений затронуло транспортную сферу. В частности, остановлено движение паромов, и многие острова тем самым до полуночи отрезаны от материка, сообщают местные СМИ. Кроме того, бастуют работники железных дорог и транспорта в крупных городах. Забастовка пока не распространяется на авиасообщение, но перебои в воздушных перевозках также не исключены, если авиадиспетчеры присоединятся к акции.
Среди прочего закрыты государственные учреждения и организации, сообщили профсоюзы. Ограничена работа государственных больниц и школ. Как ожидается, всеобщая забастовка завершится митингом в центре Афин.
Профсоюзы заявляют о кризисе на протяжении 14 лет
Греция в 2018 году вышла из продолжавшегося около десяти лет финансового кризиса, но спустя два года пандемия нанесла существенный ущерб индустрии туризма, являющейся одной из ключевых отраслей греческой экономики, напоминает Reuters. В настоящее время кризис усугубляет рост цен на энергоносители, а также санкции против России за ее военное вторжение в Украину.
"Последние 14 лет рабочие несли на себе бремя глубокого кризиса, затронувшего доходы и жизни каждого", - заявило профсоюзное объединение работников частного сектора GSEE. Потребительская инфляция в годовом отношении в феврале выросла до 25-летнего максимума и достигла 7,2 процента.
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