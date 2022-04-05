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Италия выслала 30 российских дипломатов
13:37 05.04.2022 |
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о высылке 30 российских дипломатов
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ANSA.
"Генеральный секретарь министерства иностранных дел посол Этторе Секи сегодня утром вызвал посла Российской Федерации в Италии Сергея Разова, чтобы сообщить ему о решении правительства Италии выслать 30 российских дипломатов, состоящих на службе в посольстве как "personae non gratae", - сказал Ди Майо.
"Эта мера, принятая по согласованию с другими европейскими и евроатлантическими партнерами, стала необходимой по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью, в контексте нынешней кризисной ситуации, возникшей вследствие неоправданной агрессии против Украины со стороны Российской Федерации", - пояснил он.
5 апреля МИД Дании также объявил о высылке 15 сотрудников российской разведки, работавших под прикрытием в посольстве РФ.
В преддверии МИД Германии объявил о решении выслать из страны "значительное количество" сотрудников российского посольства в Берлине. По данным СМИ, речь идет о 40 сотрудниках посольства РФ.
После этого о высылке 35-ти российских дипломатов объявила и Франция.
Аналогичные решения на прошлой неделе приняли ряд стран Центральной Европы.
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