Греция окончательно погасила долг перед МВФ

Греция выплатила последний транш по кредитам Международного валютного фонда.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на министерство финансов Греции, последняя выплата, состоявшаяся 4 апреля, была досрочной.

"Сегодня Греция завершила погашение своих долгов перед МВФ", - заявил министр финансов Христос Стайкурас.

Напомним, с 2010 года Греция получила три пакета международной помощи от еврозоны и МВФ на сумму 280 миллиардов евро.

Программы поддержки завершились в 2018 году. С тех пор под кредитный рейтинг Греции возрос до того, чтобы занимать необходимые средства самостоятельно на долговом рынке.

После предварительных досрочных погашений долг Греции перед МВФ составлял 1,9 миллиарда евро - выплата по нему была запланирована на 2024 год.

Впрочем, в Греции сознательно пошли на досрочное погашение долга, поскольку ставка по кредитам МВФ выше, чем по кредитам ЕС. Такую замену одобрил Европейский стабильный механизм - он не будет настаивать на пропорциональном досрочном возмещении Грецией долга перед ЕС.

Таким образом, отмечают в Минфине, досрочно рассчитавшись с МВФ, Греция экономит 230 миллионов евро.