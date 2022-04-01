Финансовые новости
- |
- 01.04.22
- |
- 09:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Газопровод под Средиземным морем – Италия ищет альтернативу газу из РФ
08:39 01.04.2022 |
Италия и Испания изучают возможность постройки трубопровода под Средиземным морем. Такой шаг должен уменьшить зависимость Италии от российского газа.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, такую возможность заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
По его словам, он уже обсудил этот проект еще главой испанского правительства Педро Санчесом.
"Мы обсуждали идею строительства итальянско-испанского газопровода", - заявил Драги. Он добавляет - сейчас Италия импортирует из РФ около 45% своего газа из России, что теперь стало проблемой.
По словам Драги, заменить 30-40% российского газа в краткосрочной перспективе не должно быть проблемой, но найти альтернативу остальным будет сложнее.
При этом Испания имеет наибольшие мощности регазификации в Европе, но транспортировка газа через Пиренеи в другие страны Европейского Союза является проблемной. Строительство подводного газопровода должно решить эту проблему.
"После этого кризиса именно страны Южной Европы могут стать главным центром газа и водорода в будущем", - убежден Драги.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что хочет, чтобы "недружественные" страны, включая страны ЕС, оплачивали свои счета за газ в рублях. Однако это требование было отклонено Евросоюзом.
Это поставило страны ЕС перед угрозой прекращения поставок российского газа. Впрочем, накануне в РФ заявили, что не будут настаивать на оплате газа по рублям уже с 1 апреля, и что переход на рубли будет проходить постепенно.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Накануне новой фазы войны. Почему Запад не верит в наши переговоры с Путиным
|Украина подала в Конгресс США перечень необходимой военной помощи
|Россия говорит, что будет принимать оплату стран ЕС за газ в евро
|Германия «в целом» готова стать гарантом безопасности для Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Президент Европарламента едет в Киев
|Газопровод под Средиземным морем – Италия ищет альтернативу газу из РФ
|В Германии рассматривают национализацию «дочек» «Газпрома» и «Роснефти» - СМИ
|Москве не удастся нас шантажировать – еврокомиссар о газовом требовании РФ
|США идут на крупнейшее в истории распечатывание стратегического запаса нефти
|Накануне новой фазы войны. Почему Запад не верит в наши переговоры с Путиным
Это интересно
|Renault думает, кому передать долю в «АвтоВАЗе»
|SpaceX запустит 60 ракет Falcon 9 в этом году — это больше, чем Китай запустил за 2021 год
|Крупнейший банк Великобритании начнёт использовать квантовые технологии IBM
|Мошенники разместили в Play Маркете фальшивое приложение «Россграм»
|Минюст США поддержал законопроект об ограничении влияния Apple, Amazon и Google
|Intel представила отборный флагман Core i9-12900KS с частотой до 5,5 ГГц и стоимостью $739
|NASA хочет высадить астронавтов на Марс в 2040 году