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Ирландия во исполнение санкций ЕС расторгла договоры аренды с авиакомпаниями россии
13:51 29.03.2022 |
Все ирландские лизингодатели выполнили санкции Европейского Союза против российской федерации в связи с ее вторжением в Украину и расторгли договоры аренды с российскими авиакомпаниями.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Ассоциацию авиационных лизингодателей Ирландии (Aircraft Leasing Ireland (ALI)).
В частности, договоры с российскими авиакомпаниями расторгла крупнейшая в мире компания по аренде самолетов AerCap Holdings, а также другие члены ALI - компании SMBC Aviation Capital, Avolon, Aircastle, на которые приходится более 60% мирового парка сдаваемых в лизинг самолетов.
"События в России беспрецедентны и продолжают развиваться", - заявили представители ALI.
Напомним, в ответ на нападение России на Украину Евросоюз 26 февраля ввел санкции против российской авиационной отрасли. В частности, страны Евросоюза запретили российским бортам пересекать их воздушное пространство. После этого было запрещено экспорт и лизинг новой техники, а также страхование и техобслуживание самолетов.
Среди них до 28 марта европейским лизинговым компаниям необходимо было вернуть свои самолеты из России, чтобы соблюсти санкции Евросоюза.
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