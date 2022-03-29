Ирландия во исполнение санкций ЕС расторгла договоры аренды с авиакомпаниями россии

Все ирландские лизингодатели выполнили санкции Европейского Союза против российской федерации в связи с ее вторжением в Украину и расторгли договоры аренды с российскими авиакомпаниями.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Ассоциацию авиационных лизингодателей Ирландии (Aircraft Leasing Ireland (ALI)).

В частности, договоры с российскими авиакомпаниями расторгла крупнейшая в мире компания по аренде самолетов AerCap Holdings, а также другие члены ALI - компании SMBC Aviation Capital, Avolon, Aircastle, на которые приходится более 60% мирового парка сдаваемых в лизинг самолетов.

"События в России беспрецедентны и продолжают развиваться", - заявили представители ALI.

Напомним, в ответ на нападение России на Украину Евросоюз 26 февраля ввел санкции против российской авиационной отрасли. В частности, страны Евросоюза запретили российским бортам пересекать их воздушное пространство. После этого было запрещено экспорт и лизинг новой техники, а также страхование и техобслуживание самолетов.

Среди них до 28 марта европейским лизинговым компаниям необходимо было вернуть свои самолеты из России, чтобы соблюсти санкции Евросоюза.