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США и Израиль подтвердили решимость помешать Ирану создать ядерную бомбу
17:49 27.03.2022 |
США и Израиль подтвердили решимость помешать Ирану создать ядерную бомбу. Наилучший выход, на взгляд США, является возвращение к международной ядерной сделке с Тегераном, - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Иерусалиме в воскресенье, 27 марта, после встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
Агрессивная война России против Украины стала еще одним напоминанием, почему это может быть так важно. "С ядерным оружием Иран стал бы еще более агрессивным и мог бы думать, что может действовать с ложным чувством безнаказанности", - приводит слова главы американского внешнеполитического ведомства агентство dpa. Вне зависимости от того удастся ли вернуться к ядерной сделке или без нее, США и Израиль договорились продолжать работать вместе, "чтобы противодействовать деструктивному поведению Ирана в регионе".
Исторический саммит
Глава МИД Израиля Яир Лапид ранее после встречи с Блинкеным заявил: "У нас есть разногласия по вопросам ядерного соглашения и его последствиям, но открытый и честный диалог важная составляющая нашей дружбы". Политик подчеркнул, что "Израиль сделает все необходимое, чтобы остановить ядерную программу Ирана".
В Израиле 28 марта начнется исторический саммит с участием глава внешнеполитических ведомств четырех арабских государств: Бахрейна, Египта, Марокко и ОАЭ. Госсекретарь США также будет участвовать в этой встрече, которая впервые состоится в Израиле.
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