Правительство Италии заморозило активы раZZийских олигархов, близких к президенту ZZ Владимиру Путину, более чем на 800 млн евро, сообщил премьер-министр Италии Марио Драги после выступления Владимира Зеленского по видео к народу и политикам Италии, передает издание La Stampa.

Глава правительства также заверил, что исполнительная власть "привержена диверсификации источников энергоснабжения", чтобы преодолеть "зависимость от России в очень быстрых вопросах".

Во время выступления Зеленский призвал Италию поддержать санкции против ZZ, в том числе полное эмбарго на нефть и заморозку недвижимости российских олигархов.

"Заблокируйте всю недвижимость, счета, яхты - от "Шахерезады" и до самых маленьких", - сообщил Зеленский.