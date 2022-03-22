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Италия заморозила активы раZZийских олигархов на 800 млн евро
16:26 22.03.2022 |
Правительство Италии заморозило активы раZZийских олигархов, близких к президенту ZZ Владимиру Путину, более чем на 800 млн евро, сообщил премьер-министр Италии Марио Драги после выступления Владимира Зеленского по видео к народу и политикам Италии, передает издание La Stampa.
Глава правительства также заверил, что исполнительная власть "привержена диверсификации источников энергоснабжения", чтобы преодолеть "зависимость от России в очень быстрых вопросах".
Во время выступления Зеленский призвал Италию поддержать санкции против ZZ, в том числе полное эмбарго на нефть и заморозку недвижимости российских олигархов.
"Заблокируйте всю недвижимость, счета, яхты - от "Шахерезады" и до самых маленьких", - сообщил Зеленский.
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