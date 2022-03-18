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Италия готова запретить использование российских антивирусов в государственном секторе
08:58 18.03.2022 |
Итальянское правительство намерено прекратить использование российского антивирусного ПО в местном госсекторе в свете военной агрессии России против Украины. Власти страны опасаются, что антивирусный софт может быть использован для взлома ключевых сайтов.
Как сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных органов власти, новые правила позволят руководству на местах заменять всё программное обеспечение, признанное потенциально опасным. Ещё один источник сообщил СМИ, что соответствующие нормы будут приняты уже на этой неделе.
Представительство Kaspersky Lab в Италии сообщило, что занимается мониторингом ситуации и «серьёзно обеспокоено», особенно судьбой своих сотрудников, которые могут пострадать от решений, принятых по геополитическим, а не техническим мотивам. В компании заявили, что существующие настроения приведут к принятию «нелиберальных законов», которые в первую очередь повлияют на итальянских партнёров, семьи и граждан.
Представители российской компании в очередной раз подчеркнули, что являются частным бизнесом и не имеют никаких связей с российским правительством. В рекомендациях, выпущенных во вторник, итальянское ведомство, отвечающее за обеспечение кибербезопасности, заявило, что пока нет свидетельств того, что российские программные продукты из компаний, связанных с Россией, были скомпрометированы.
Тем не менее отмечено, что риски на фоне развития конфликта предстоит подвергнуть переоценке, а антивирусное ПО особенно чувствительно из-за «высокого уровня инвазивности» в системы, которое оно обслуживает.
Отказывается от взаимодействия с «Касперским» и частный бизнес - команда Ferrari, участвующая в чемпионатах «Формулы 1», объявила о прекращении спонсорской поддержки со стороны российской команды по взаимному соглашению и оценивает дальнейшие перспективы использования российского антивирусного ПО.
Ранее на этой неделе ведающее обеспечением кибербезопасности германское ведомство BSI предупредило пользователей, что российское антивирусное ПО может быть использовано для кибератак.
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