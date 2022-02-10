Армия обороны Израиля представила стратегию войны с применением ИИ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила свою «фабрику» данных и стратегию войны с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) в рамках недели ИИ в Тель-Авивском университете.

Хотя израильская армия использует ИИ уже некоторое время (в частности, технологии ИИ применялись во время конфликта в Газе в мае 2021 года), несколько недель назад начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Авив Кохави одобрил новую стратегию ИИ, пишет The Jerusalem Post.

«Данные и ИИ могут выиграть эту войну... Не только оружие, физические самолеты и подлодки. Скорость, с которой мы можем создавать новое оружие, существенно отличается от создания физического оружия. Оно намного более гибкое и адаптивное, чем любая ИИ-сеть», - заявил глава Директората цифровой трансформации ЦАХАЛ Авиад Даган.

Недавние крупные нововведения включают цифровое взаимодействие в облаке всех подразделений ЦАХАЛ, в том числе штабов, командных центров на линии фронта и солдат на поле боя, но теперь армия начала цифровые трансформации и за пределами облака, сообщил Даган.

Штабы и подразделения на линии фронта по-прежнему будут взаимодействовать через облако, но военные теперь будут совершенствоваться с помощью «архитектуры граничных данных, обеспечивающей граничный периферийный локальный курс для скорости и облачный курс для полноты», заявил Даган. Это означает, что ЦАХАЛ создаст мини-облака для каждого своего оружия, а в некоторых случаях и более мелкие подразделения для еще более быстрого получения и обработки данных.

Например, разнообразные точки данных, собранные с датчиков, помогут детектировать врага, оценивать, что это за враг, выбирать подходящую ответную реакцию, подсчитывать количество оставшегося топлива в дронах и других боевых единицах и быстро приводить в исполнение наилучший вариант приказа.