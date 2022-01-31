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Президент Израиля совершает исторический визит в ОАЭ
12:03 31.01.2022 |
Президент Израиля Ицхак Герцог в воскресенье, 30 января, прибыл в Объединенные Арабские Эмираты. В Абу-Даби он встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, а затем - с наследным принцем и фактическим правителем страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила канцелярия израильского президента.
В ходе визита Герцог откроет день Израиля на выставке "Экспо-2020" в Дубае, перенесенной из-за коронавируса, а также проведет встречу с представителями еврейской общины. В двухдневной поездке политика сопровождает его жена Михаль. Это первый официальный визит президента Израиля в ОАЭ.
Перед вылетом Герцог заявил, что визит стал возможен благодаря подписанию в 2020 году в Вашингтоне документа о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. "Я привезу благословение и послание мира для народов во всем регионе", - отметил он, добавив, что мир принесет жителям Ближнего Востока "благосостояние, прогресс и рост".
Нормализация отношений Израиля и ОАЭ
В середине декабря ОАЭ впервые посетил премьер-министр Израиля. Нафтали Беннет назвал отношения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами "отличными" и заявил о намерении "продолжать их развивать и укреплять" и "строить мир между народами".
В 2020 году Эмираты нарушили заключенное десятилетия назад политическое соглашение между арабскими государствами и нормализовали отношения с Израилем. После подписания соглашения между двумя странами было установлено прямое воздушное сообщение и подписано несколько договоров о сотрудничестве. Затем, в июне 2021 года, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид торжественно открыл новое посольство Израиля в Абу-Даби, а в июле ОАЭ открыли посольство в Тель-Авиве.
Установление дипломатических отношений между двумя странами произошло при посредничестве тогдашнего президента США Дональда Трампа. По настоянию Трампа нормализовать свои отношения с Израилем в прошлом году также согласились Бахрейн, Марокко и Судан. До этого времени Египет и Иордания были единственными арабскими странами, имевшими дипломатические отношения с Израилем.
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