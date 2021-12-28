Израиль удвоит число поселенцев на Голанских высотах

Правительство Израиля утвердило план по удвоению числа своих поселенцев на Голанских высотах. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщили в канцелярии премьера Нафтали Беннета по итогам заседания кабинета министров в поселении Мево Хама. Израильские власти хотят инвестировать около одного миллиарда шекелей (чуть менее 280 млн евро) в новое жилье и рабочие места, а также в развитие инфраструктуры на этой территории.

"Само собой разумеется, что Голанские высоты принадлежат Израилю", - подчеркнул Беннет перед заседанием. Он особо отметил признание занимавшим на тот момент пост президента США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над этой территорией, а также тот "важный факт", что администрация Джозефа Байдена не изменила этот подход.

Новая администрация США пока не будет пересматривать решение Трампа

Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил вскоре после инаугурации Байдена в январе, что существуют юридические проблемы, связанные с данным шагом Трампа. Однако с учетом продолжающейся войны в соседней Сирии и интересов безопасности Израиля, американская сторона пока не планирует отменять принятое Трампом решение, добавил Блинкен.

Голанские высоты имеют стратегическое значение как для Израиля, так и для Сирии. Израиль занял эти высоты и Восточный Иерусалим в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств в 1967 году. Последующая аннексия Израилем этой территории, произошедшая в декабре 1981 года, не была признана международным сообществом. Соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН отказала Израилю в суверенитете над Голанами.

Признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами

Тем не менее в марте 2019 года Дональд Трамп заявил, что для США пришло время признать соответствующий статус Голан, которые "имеют ключевое стратегическое значение и важны для безопасности Государства Израиль и для региональной стабильности".

На сегодняшний день на Голанах проживают около 20 тысяч лояльных Сирии этнических арабов - друзов, которые относятся к религиозному меньшинству, исповедующему одно из направлений ислама. Кроме них, в регионе присутствует небольшая группа алавитов, также исповедующих ислам, и около 25 тысяч израильских поселенцев.