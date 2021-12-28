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Израиль удвоит число поселенцев на Голанских высотах
09:16 28.12.2021 |
Правительство Израиля утвердило план по удвоению числа своих поселенцев на Голанских высотах. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщили в канцелярии премьера Нафтали Беннета по итогам заседания кабинета министров в поселении Мево Хама. Израильские власти хотят инвестировать около одного миллиарда шекелей (чуть менее 280 млн евро) в новое жилье и рабочие места, а также в развитие инфраструктуры на этой территории.
"Само собой разумеется, что Голанские высоты принадлежат Израилю", - подчеркнул Беннет перед заседанием. Он особо отметил признание занимавшим на тот момент пост президента США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над этой территорией, а также тот "важный факт", что администрация Джозефа Байдена не изменила этот подход.
Новая администрация США пока не будет пересматривать решение Трампа
Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил вскоре после инаугурации Байдена в январе, что существуют юридические проблемы, связанные с данным шагом Трампа. Однако с учетом продолжающейся войны в соседней Сирии и интересов безопасности Израиля, американская сторона пока не планирует отменять принятое Трампом решение, добавил Блинкен.
Голанские высоты имеют стратегическое значение как для Израиля, так и для Сирии. Израиль занял эти высоты и Восточный Иерусалим в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств в 1967 году. Последующая аннексия Израилем этой территории, произошедшая в декабре 1981 года, не была признана международным сообществом. Соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН отказала Израилю в суверенитете над Голанами.
Признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами
Тем не менее в марте 2019 года Дональд Трамп заявил, что для США пришло время признать соответствующий статус Голан, которые "имеют ключевое стратегическое значение и важны для безопасности Государства Израиль и для региональной стабильности".
На сегодняшний день на Голанах проживают около 20 тысяч лояльных Сирии этнических арабов - друзов, которые относятся к религиозному меньшинству, исповедующему одно из направлений ислама. Кроме них, в регионе присутствует небольшая группа алавитов, также исповедующих ислам, и около 25 тысяч израильских поселенцев.
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