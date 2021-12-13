Впервые премьер Израиля отправился в ОАЭ

Нафтали Беннет стал первым главой правительства Израиля, совершающим официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Беннетт прибыл в Абу-Даби вечером в воскресенье, 12 декабря, сообщил официальный представитель израильского кабинета министров. В тот же день он встретился с главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль-Нахайяном. Согласно сведениям канцелярии премьер-министра Израиля, на понедельник запланированы переговоры Беннета с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как заявил Беннет перед отъездом в Абу-Даби, цель его поездки заключается в "углублении сотрудничества между двумя странами во всех сферах". Отношения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами он охарактеризовал как "отличные". По словам израильского премьера, он "намерен продолжать их развивать и укреплять" и "строить мир между народами".

Все больше арабских стран нормализуют отношения с Израилем

В прошлом году Эмираты нарушили заключенное десятилетия назад политическое соглашение между арабскими государствами и нормализовали отношения с Израилем. До этого времени Египет и Иордания были единственными арабскими странами, имевшими дипломатические отношения с Израилем.

После того как в сентябре 2020 года Израиль и ОАЭ подписали соглашение о нормализации отношений, между двумя странами было установлено прямое воздушное сообщение и, помимо прочего, подписано несколько договоров о сотрудничестве. Затем, в июне 2021 года, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид торжественно открыл новое посольство Израиля в Абу-Даби. А в июле ОАЭ открыли посольство в Тель-Авиве.

Установление дипломатических отношений между двумя странами произошло при посредничестве тогдашнего президента США Дональда Трампа. По настоянию Трампа нормализовать свои отношения с Израилем в прошлом году также согласились Бахрейн, Марокко и Судан.