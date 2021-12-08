Власти Израиля усилили надзор за экспортом кибертехнологий

Агентство по контролю за оборонным экспортом Израиля приняло решение ужесточить надзор за экспортом наступательных киберпродуктов. Компании, покупающие израильские кибертехнологии, должны будут подписать декларацию об использовании продуктов «только для расследования и предотвращения террористических актов и серьезных преступлений». Страны, нарушающие условия использования, могут быть подвергнуты санкциям, «включая ограничение киберсистемы и/или ее отключение».

Как сообщило информагентство Associated Press, решение было принято всего через несколько дней после очередного скандала , связанного со шпионским ПО NSO Group. Американские дипломаты в Уганде стали объектом слежки при помощи программного инструмента, разработанного NSO Group. Шпионское программное обеспечение, разработанное израильской компанией NSO Group, применили для взлома смартфонов iPhone как минимум девяти сотрудников американского внешнеполитического ведомства.

NSO Group столкнулась с потоком международной критики из-за обвинений в том, что она помогает правительствам шпионить за противниками политического режима и правозащитниками. Однако, по уверению самой компании, ее продукт предназначен исключительно для помощи странам в борьбе с преступностью и терроризмом.

Министерство обороны Израиля также резко сократило список стран, которым израильским компаниям разрешено продавать свои кибертехнологии. Если ранее в список входили 102 страны, то теперь он сократился до 37. В частности, из него были исключены новые союзники Израиля Марокко и ОАЭ, в которых известны случаи нарушений прав человека.