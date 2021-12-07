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Глава Минобороны Израиля и шеф "Моссада" будут убеждать США провести военную акцию против Ирана
11:20 06.12.2021 |
Министр обороны Израиля Бенни Ганц и директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа в ходе визита в США будут настаивать на необходимости для Вашингтона нанести военный удар по целям, связанным с Ираном, сообщает в понедельник издание Times of Israel.
По данным газеты, такую информацию в ночь на понедельник распространили сразу три главных израильских телеканала.
Согласно сообщениям без ссылки на источники, Ганц и Барнеа рассматривают приостановившиеся в Вене переговоры по иранской ядерной программе в качестве возможности надавить на Вашингтон, чтобы он занял более агрессивную позицию в отношении Тегерана. В результате глава Минобороны и глава израильской разведки призовут американскую администрацию и к более жестким санкциям против Тегерана и к разработке силового "Плана Б" против Ирана.
В частности, телеканал Channel 12 отмечал, что целью потенциального удара США может стать не ядерный объект на территории Ирана, а скорее иранская база в Йемене. Целью операции стала бы попытка убедить Иран смягчить его позицию за столом переговоров по ядерной сделке.
Channel 12 также передал, что, как ожидается, Барнеа заявит о продолжении Израилем действий против иранской ядерной программы.
В пятницу стало известно, что венские переговоры для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновятся в середине следующей недели. После заседания Совместной комиссии по СВПД дипломаты Британии, ФРГ и Франции заявляли, что выдвинутые Ираном на венских переговорах предложения идут вразрез с прежними "трудными компромиссами", достигнутыми в ходе предыдущих шести раундов переговоров. Кроме того, представитель Белого дома Джен Псаки подчеркивала, что новое правительство Ирана не продемонстрировало конструктивный подход к возобновившимся в Вене переговорам.
В свою очередь иранский телеканал "Пресс-ТВ" сообщил со ссылкой на источник, что предложения Ирана полностью соответствовали положениям СВПД, однако некоторые европейские участники венских переговоров не захотели искать компромисс. Позднее агентство "Тасним" со ссылкой на неназваного высокопоставленного представителя МИД Ирана передавало, что приверженность США санкционной политике против Ирана стала главным препятствием для успеха венских переговоров по восстановлению СВПД.
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